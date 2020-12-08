Nizamiye geleneği Afrika'da yaşatılıyor

TÜRKMEN TERZİ | Johannesburg- Güney Afrika’nın ticaret merkezi Johannesburg’ta bulunan Nizamiye Külliyesi'nde bir iftar atmosferini şehrin ileri gelen Müslümanlarından bir isim şöyle tasvir etmişti: "Nizamiye Külliyesi bizim Medine-i Münevveremiz oldu. Namazımız kılıyoruz, çarşısında oturuyoruz, mescidin geniş alanı bize Medine’yi hatırtalıyor."



Güney Afrika’nın efsanevi lideri Nelson Mandela’nın tavsiyesi ile Nizamiye Külliyesi’nin yanı başında inşâ edilen caminin girişindeki klinik de günde yüzlerce hastaya ücretsiz tedavi hizmeti sunuyor.





Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde inşâ edilen Nizamiye Külliyesi.





Bu sayede farklı dinlerden Afrikalılar da Nizamiye’nin rahatlatan atmosferinden istifade ediyor.





KORONA SALGININDA MOLA VERİLMİŞTİ





Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında Güney Afrika devletinin tecrit kurallarından dolayı 5 vakit namaz haricindeki faaliyetlerine ara veren Nizamiye Külliyesi uzun bir aradan sonra yeni bir aktiviteye ev sahipliği yaptı.





İkindi vakti Nizamiye’nin çarşısındaki sünnet düğünü ve aynı vakitlerde caminin avlusu ve zemin katındaki şadırvanlı salonda düzenlenen düğün merasimi külliyenin misyonunu eda ettiren faaliyetler listesine eklendi.





MİSAFİRLER İÇİN GELENEKSEL HİNT YEMEĞİ

Nizamiye’nin müezzinlerinden Ali Bey ve Güney Afrika’nın meşhur karileri ve ulemalarının katıldığı düğün merasiminde caminin avlusundaki revaklar kısmında erkek katılımcılara Hint yemeği "Biryaniyi" ikram edilirken.





Kadın misafirlere düğün yemeği alt kattaki şadırvanlı odada ikram edildi.

Güney Afrika'nın ulema ve kanat önderleri ise düğün sahipleri ve Nizamiye görevlilerinin özel ilgisiyle şark odasında ağırlandı.





Nizamiye'nin banisi Ali Kervanci da sünnet ve düğün merasimlerine katılanlarla beraber oldu.