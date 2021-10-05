Nobel Fizik Ödülü üç bilim insanına verildi

Nobel Fizik Ödülü bu yıl da bir Alman bilim insanına verildi. Klaus Hasselmann ödülü Amerikalı Syukuro Manabe ve İtalyan Giorgio Parisi ile paylaştı.





Stockholm'deki İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından yapılan açıklamada üç bilim insanının iklimin fiziksel modellenmesine yönelik çalışmalarından dolayı Nobel Fizik Ödülü'ne değer görüldüğü belirtildi.





Prof. Dr. Klaus Hasselmann Hamburg Üniversitesi Jeofizik ve Gezegensel Fizik Enstitüsü'nde önce öğretim görevlisi ardından direktör olarak görev yaptı. Uzun yıllar Almanya dışında da bilimsel çalışmalar yürüten Hasselmann, 1975- 1999 yılları arasında Hamburg'da bulunan Max Planck Meteoroloji Enstitüsü'nün direktörlüğünü üstlendi. Aynı zamanda 1988'den 1999'a kadar yine Hamburg'da bulunan Alman İklim Hesaplama Merkezi'nin bilimsel direktörü olarak görev yaptı.





Ödül yaklaşık bir milyon euro

Yaklaşık 985 bin euro değerindeki ödül, üç bilim insanına Nobel Ödülleri'nin kurucusu Alfred Nobel'in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık'ta teslim edilecek.





Geçen yıl, Alman astrofizikçi Reinhard Genzel, İngiliz Roger Penrose ve Amerikalı Andrea Ghez, kara delikler ve devasa kütleli kompakt nesneler üzerine yaptıkları araştırmalar nedeniyle Nobel Fizik Ödülü'nü almıştı.





Dün açıklanan Nobel Tıp Ödülü ise, insan vücudundaki ısı ve basınç algısı üzerine temel araştırmaları nedeniyle ABD'li bilim insanları David Julius ve Ardem Patapoutian'a verilmişti.