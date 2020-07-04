Samanyolu Haber /Gündem / "Normalleşme" kâğıt üzerinde! /04 Temmuz 2020 21:13

"Normalleşme" kâğıt üzerinde!

1 Haziran'da "normalleşme" takviminin ilan edildiği Türkiye'de yeni tip Koronavirüs vak'a sayısı artmaya devam ediyor.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-91) sebebiyle son 24 saatte 20 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1.154 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. 

Toplam vak'a sayısı 204 bin 610'a, ölü sayısı 5 bin 206'ya yükseldi.


Covid-19'a dair sonu verileri paylaşan  Bakan Koca, "İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı. İyileşme sürecindeki hasta sayısı 20 bin civarında. Yoğun bakım hasta sayımızda, önceki günlerden devam eden bir artış var. Vak'aların azalma seyri yavaş. Bugün iyileşenlerin sayısı yeni vak'alardan 60 fazla." dedi.
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