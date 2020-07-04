"Normalleşme" kâğıt üzerinde!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-91) sebebiyle son 24 saatte 20 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1.154 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.
Toplam vak'a sayısı 204 bin 610'a, ölü sayısı 5 bin 206'ya yükseldi.
Covid-19'a dair sonu verileri paylaşan Bakan Koca, "İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı. İyileşme sürecindeki hasta sayısı 20 bin civarında. Yoğun bakım hasta sayımızda, önceki günlerden devam eden bir artış var. Vak'aların azalma seyri yavaş. Bugün iyileşenlerin sayısı yeni vak'alardan 60 fazla." dedi.