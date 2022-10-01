Samanyolu Haber /Dünya / Norveç'in boru hatlarını Avrupa askerleri koruyacak /01 Ekim 2022 09:27

Norveç'in boru hatlarını Avrupa askerleri koruyacak

Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz akışını kesmesinin ardından kıtanın en büyük tedarikçisi haline gelen Norveç'te Başbakan Jonas Gahr Store, Kuzey Akım boru hatlarındaki patlamalar ve sızıntılar sonrası petrol hatlarını güvence altına almak için Fransa, Almanya ve İngiltere'den askeri destek kabul ettiğini duyurdu.

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Duyuru, Rusya ve Almanya'yı Baltık Denizi'nin altından birbirine bağlayan Kuzey Akım boru hatlarında yaşanan dört sızıntı öncesi gerçekleşen patlamalar sonrasında geldi.

Store, "İnsanların Baltık Denizi'ndeki durumun doğurabileceği sonuçlar ve benzer bir şeyin petrol alt yapısında da yaşanabileceği konusunda endişeli olmalarını anlıyorum" dedi.

Bununla birlikte Norveçli Başbakan, Norveç petrol sektörüne yönelik doğrudan bir tehdit olduğuna dair ellerinde "somut bir delil" olmadığının altını çizdi.

İsveç ile Polonya arasındaki Danimarka'ya ait Bornholm adası açıklarında Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarında meydana gelen patlama ve sızıntıların ardından Norveç, petrol platformlarına iki sahil güvenlik gemisi yönlendirmiş, bölgenin bir deniz devriye uçağı tarafından da izlendiğini duyurmuştu.

Norveç, Avrupa'ya yaklaşık 9 bin kilometre uzunluğunda bir denizaltı boru hattı ağıyla bağlanıyor.

Bu geniş boru hatları ağı uzmanlar tarafından sabotajlara karşı savunmasız görülüyor. Avrupa'nın kış mevsimine yaklaştığı günlerde ise Norveç doğal gazı hayati bir önem kazanmış durumda.
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