Numan Kurtulmuş ve CHP'li vekiller arasında gerginlik

'DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA GEREK KALMAMIŞTI'

Sayın Özel telefon etti, doğrudur. Dedi ki bu konuyla ilgili bir danışma kurulu toplantısı yapalım. O gün Filistin Meclis Başkanı ve heyetini ağırlayacağımızı kendisine söyledim ve 'vakit bulabilirsek, belki o tören bittikten sonra olabilir' dedik. Ama ne saat 3 dedik ne 5 dedik. O sırada Bekir Bozdağ burada. O gün Meclis'i yönetecek olan Bekir Bozdağ. Bozdağ'ın Meclis'teki diğer partilerin grup başkanları ve başkanvekilleriyle bir toplantı yaptığını gördüm. Ve zaten böyle bir toplantı yapılmasına gerek kalmadı. Ali Mahir Başarır'la da telefon ederek bu durumu paylaştım. Ama bizim maksadımızın dışında, saat verilerek sanki bir toplantı sözü verilmiş gibi bir hava oluşturulmaya çalışıldı. Meclis Başkanı olduğum için şimdiye kadar buna cevap vermedim."

'BABIALİ BASKINI, ABDULHAMİD HAN'IN HALLİ'





BAŞARIR: SİZ AKP GRUP BAŞKANVEKİLİ DEĞİLSİNİZ





CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı sıfatıyla ilk kez çıktığı TBMM kürsüsünde 2024 bütçesi üzerine konuşma yaptı. CHP'nin bütçeye ret oyu vereceğini söyleyen Özel, başkanlık sistemini getiren anayasa değişikliğini de eleştirdi. Özel'in sözlerine Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan tepki geldi. Tartışmalar sonrası Meclis'te gergin anlar yaşandıÖzel Bütçe görüşmelerindeki konuşması sonrası CHP sıralarına dönerken, Kurtulmuş "İsmim verildi" diyerek bir konuşma yaptı.Özel'in, Yargıtay’ın Can Atalay kararının ardından yaşanan ‘Danışma Kurulu’ tartışmalarını hatırlatmasına atıf yapan Kurtulmuş şunları söyledi: "Sayın Özel, konuşmanızın başında beni Meclis Başkanlığı'nın tarafsızlık alalına hapsederek, iki konuda benim cevap vermem gereken konulara girdiniz. İç tüzüğün 64. maddesine göre konuşuyorum... Hemen arkasından da diyor ki 'Meclis Başkanı için kişisel savunma hakkı saklıdır.' (Bağırışmalar üzerine) Ben kemali edeple dinledim bakın. Sizin de dinlemenizi beklerim."İkincisi, yine Meclis Başkanı'nın tarafsızlığıyla elimi kolumu bağlıyorsunuz. Keşke şöyle serbest bir ortamda istediğiniz her ortamda Türkiye'de verilen siyasi mücadelenin hangi badirelerden geçerek bu noktaya geldiğini aklıselim bir şekilde tartışma imkanı olsa." ifadelerini kullanan Kurtulmuş şöyle devam etti: "Ama sözlerinizdeki şu çağrışımı da asla kabul etmiyorum. 'Sanki Sevr'i savunanları savunuyormuş gibi' ya da Amerikan-İngiliz mandacılarını savunanları savunuyormuş gibi bir haleti ruhiye içinde olmayın. Yakın dönem siyasetine ilişkin sadece 6 olayın ismini vereceğim. Yanında kimler vardı, kimler karşısındaydı bunları araştırmak da...Bunlardan birincisi Babıali baskınıdır. Biri Feriye baskınıdır. Bir diğeri ise Abdulhamid Han'ın hallidir. Bu üç olayın arkasında kim var, yanında kimler var, bunları araştırın. (Bağırışmalar üzerine) Sizi kastetmiyorum...CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır Kurtulmuş'un sözlerine tepki göstererek "Siz AKP Grup Başkanvekili değilsiniz. Siz Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'sınız." dedi.Kurtulmuş ise "Eğer benim ismimi vermeseydiniz hiçbir şey demezdim." yanıtı verdi.Meclis Başkanı, sözlerine şöyle devam etti: "Cumhuriyet döneminde de 3 tane mesele var. 1960 darbesi. 28 Şubat darbesi ve 27 Nisan Muhtırası var. Bunların da yanında kim var, karşısında kim var..."CHP sıralarından itirazların devam etmesi üzerine Kurtulmuş oturuma 40 dakika ara verdiğini duyurup kürsüden ayrıldı...