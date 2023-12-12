Gözden kaçan detay: Her şey Emre Belözoğlu'nun o hareketiyle başladı!

Olaylı karşılaşmanın ardından basın toplantısına katılan ve kısa bir açıklama yapan Emre Belözoğlu, 'Söylenecek bir şey yok sizlerden özür diliyorum. Söyleyecek bir şey yok çok ama çok üzgünüm' demişti. Emre Belözoğlu'nun başkan Faruk Koca'nın hakem Meler'e saldırmasından 15 saniye önce hararetli bir şekilde hakeme parmak salladığı görüldü.



EMRE BELÖZOĞLU PARMAK SALLAYIP BAĞIRDI!



Emre Belözoğlu'nu rakip takımın teknik direktörü İlhan Palut sakinleştirmeye çalıştı. BeinSpor ekranlarına yansıyan görüntülerde Emre Belözoğlu'nun, hakem Halil Umut Meler'i işaret ederek hakaretlerde bulunduğu İlhan Palut'un ise Belözoğlu'na sarılarak soyunma odasına getirmek istediği belirtildi.



Başakşehir'den ayrıldıktan sonra Ankaragücü'nün başına geçen Emre Belözoğlu, maç sonrasında yaşananlardan son derece üzgün olduğunu dile getirdi.



ŞAKA DEĞİL GERÇEK! YUMRUKÇU BAŞKANA DESTEK VERDİLER



Öte yandan bazı Ankaragücü taraftarları Faruk Koca'nın tedavi gördüğü hastanenin önüne giderek 'Büyük Başkan' sloganı attı.



Ankaragücü taraftar grubu Gecekondu, Başkan Faruk Koca’nın yaptığı saldırganlığa destek oldu:



“Bugün, dün, geçen sene, her zaman yapılan hakem hataları, art niyetler, hakkımızı yemeler ve daha niceleri sabrımızı son derece taşırmıştır. Bu son yaşanan olaylar da bunun göstergesidir.



Son zamanlarda yaşanan bu olayların bu seviyeye gelmesinin tek sorumlusu TFF ve hakem (!) olan şahıslardır. Sadece belirli düzende hareket eden ve o düzende kararlar veren hakemlerin yaptıkları artık haddi fazlasıyla aşmıştır. Bugün olaylardan dolayı sabrı taşan Faruk Koca'nın sonuna kadar arkasındayız!”



BAKAN TUNÇ SORUŞTURMA BAŞLATILDIĞINI DUYURDU



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırıda sorumluluğu bulunanlar hakkında adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.



Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının bitiminde maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırının gerçekleştiği olaylarda sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmıştır." bilgisini verdi.



SPOR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE GEREKLİ TALİMAT VERİLMİŞTİR"



Yeni bir paylaşım daha yapan Bakan Tunç şunları kaydetti:



"MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası sahaya inerek maçın hakemine yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı yasaya aykırılık ve kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama suçlarından 6222 S.Y. 17/1, TCK’nın 86/2-3 maddeleri gereğince Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup tüm şüphelilerin tespit edilmesi ve mevcutlu olarak Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir.



Soruşturmaya titizlikle devam edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur"



JOSEF DE SOUZA'NIN O SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE



Beşiktaş'ta oynadığı dönemde Josef De Souza, MKE Ankaragücü ile oynanan maçtan sonra çıkan olayda takım arkadaşına saldıran taraftara müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kart görmüş ve TFF söz konusu kartın iptali için yaptığı başvurunun kabul etmemişti. Bunun üzerine Souza yaptığı paylaşımda şunları söylemişti:



"BENİ HATIRLAYACAKSINIZ"



“Bir oyuncuyu öldürdükleri gün veya en sevdiği şeyi yapmasını engelleyerek sakat bıraktıkları gün, ya da bir hakeme saldırdıkları gün beni hatırlayacaksınız.”



Bugün yine bir Ankaragücü maçı ve maç sonu sarı lacivertlilerin Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'i yumrukladı. Olayın ardından Souza'nın sözleri gündeme bomba gibi düştü.