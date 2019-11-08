Samanyolu Haber /Gündem / Nuriye Gülmen hakkında yargıdan yeni karar /08 Kasım 2019 22:56

Nuriye Gülmen hakkında yargıdan yeni karar

'İşimi geri istiyorum' eylemine yeniden başladığı 5 Kasım'da gözaltına alınan Nuriye Gülmen, bugün sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

SHABER3.COM

Ankara'da salı günü gözaltına alınan Nuriye Gülmen bugün sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

sol.org.tr'de yer alan habere göre OHAL döneminde KHK ile ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen, 5 Kasım’da Yüksel Caddesi’nde yeniden başlattığı "İşimi geri istiyorum" eylemi sırasında gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki dördüncü gününde adliyeye getirilen Gülmen saatler süren ifadenin ardından, adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

Nuriye Gülmen 9 Kasım 2016 tarihinde Ankara Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı’nda, “İşimi geri istiyorum” talebiyle başlatılan eylemin sembol isimlerinden olmuş ve Semih Özakça ile birlikte sürdürdüğü açlık grevi eyleminin 76’ıncı gününde gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Cezaevinde eylemlerine devam eden Gülmen ve Özakça 324 gün süren açlık grevinden sonra tahliye edilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Nuriye Gülmen hakkında yargıdan yeni karar Sonraki Haber >>

Gel, şu kararmış dünyamızı da aydınlat!

Gel, şu kararmış dünyamızı da aydınlat!

AKP'li milletvekili asgari ücretlilerle böyle alay etti!

AKP'li milletvekili asgari ücretlilerle böyle alay etti!

Almanya - Naat Korosu - Taleal Bedru

Almanya - Naat Korosu - Taleal Bedru

Erdoğan kirasını, elektriğini ödeyemeyen vatandaş için bakın kimi suçlamış…

Erdoğan kirasını, elektriğini ödeyemeyen vatandaş için bakın kimi suçlamış…

‘Bazı sanatçılar gibi tasma mı takayım?’

‘Bazı sanatçılar gibi tasma mı takayım?’

Yanlış yerde durunca !

Yanlış yerde durunca !

Galatasaray TV'den: 5'e razıydık...

Galatasaray TV'den: 5'e razıydık...

Semra Kuytul, AKP’ye seslendi: Memlekete yazık ediyorsunuz!

Semra Kuytul, AKP’ye seslendi: Memlekete yazık ediyorsunuz!

Gemide adama başka bir gemi çarptı...

Gemide adama başka bir gemi çarptı...

Nereden çıktı bu traktör

Nereden çıktı bu traktör
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:20:49