Nusaybini haraca bağlayan Polis müdürüne 22 yıl ceza verip salıverdiler

Mardin’in Nusaybin ilçesinde Hendek Operasyonları döneminde suç şebekesi kurdukları gerekçesiyle dönemin İlçe Emniyet Müdürü Kadir Şen, Terörle Mücadele (TEM) Şube Amiri Ünal Uyar, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amiri Serkan Bekir Aşali, bazı polis memurları ve Çağlar Köyü Korucubaşısı Fikret Aslan’ın da aralarında bulunduğu 1’i tutuklu 11 sanığın yargılandıkları davada karar çıktı.





Kurdukları suç şebekesi ile iş insanlarını şantaj ve tehditle, gözaltına alıp, işkence yaparak ya da sahte delillerle tutuklayarak haraca bağlamakla suçlanan 11 kişi hakkındaki dava, tehdit ve şantajla haraç alınmak istenen iş insanı M.Ş.B.’nin şikayeti ile başlatılan soruşturma sonucunda 2019 Şubat ayında açılmıştı.





MA’nın haberine göre; Mardin 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen son duruşmaya TEM Şube Amiri Ünal Uyar, tutuklu olduğu cezaevinden, tutuksuz İlçe Emniyet Müdürü Kadir Şen de İzmir’den SEGBİS aracılığı ile katıldı Diğer sanıkların katılmadığı duruşmada avukatları hazır bulundu.





Görülen duruşmada “özel hayatın gizliliğini ihlal etmek”, “işkence yapma”, “kamu görevlisinin suçu bildirmemesi”, “başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma” suçlamalarından yargılanan sanıklar hakkında karar çıktı.





“BEN DEĞİL DEVLET YARGILANIYOR”

Yaptığı savunmada hakkındaki suçlamaları reddeden TEM Şube Amiri Ünal Uyar, kendisini “terörle etkin mücadele edilmiyor diye konuştuğum için suçluyum. Burada sadece ben yargılanmıyorum. Türkiye Cumhuriyet devletini yargılıyorsunuz” diyerek savundu.





İLÇE EMNİYET AMİRİNE BERAAT

Diğer sanık avukatların savunmalarının ardından mahkeme heyeti kararını verdi. Sanık polis memuru Sami Öz’ün henüz yakalanamamış olması nedeniyle dosyasının ayrılmasına ve hakkında yeniden yakalama emri verilmesine karar kılan mahkeme, dönemin Nusaybin İlçe Emniyet Müdürü Kadir Şen ve sivil sanık Murat Turan hakkında “somut delil elde edilemediği” gerekçesiyle beraat kararı verdi.





KORUCUBAŞI, POLİS VE AMİRLERE İŞKENCEDEN CEZA





Mahkeme, sanık polis memurları Ümit İnan Ekinci ve Sedat Özdemir hakkında “işkence” suçundan 5’er yıl, polis memuru Alparslan Başkurt hakkında “işkence” suçundan 5 yıl, “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan 3 yıl, korucu Süleyman Aslan ile Mehmet Salih Başak’a “nitelikli yağma” suçundan 10’ar yıl hapis cezası verip, filin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezalarını yarı oranında indirerek 5’er yıl hapis cezaları verdi.





Çağlar Köyü Korucubaşısı Fikret Aslan hakkında ise “birden fazla kişi ile yağma” suçundan 10 yıl hapis cezası veren mahkeme, teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezayı 7 yıl 6 aya düşürdü. Mahkeme, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amiri Serkan Bekir Aşali hakkında da “kamu görevlisinin suçu bildirmemesi” suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verip, sanığın suçu işlediği esnada kolluk görevlisi olması nedeniyle artırıma giderek cezasını 2 yıl 3 aya çıkardı.





22 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİP TAHLİYE ETTİLER

Mahkeme, iki yıldır tutuklu olan dönemin Nusaybin TEM Amiri Ünal Uyar hakkında ise, “işkence” suçundan 7 yıl, “ateşli silahları 6136 sayılı yasaya aykırı şekilde bulundurma” suçundan 5 yıl ve 500 gün adli para cezası veren mahkeme, her iki suçtan verilen cezalarda “pişmanlık duyduğu kanaati oluşmadığı”ndan indirim uygulamadı.





Heyet, yine “birden fazla kişi ile yağma” suçundan 10 yıl hapis cezası verip, suçun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezasında indirim uygulayarak 7 yıl 6 aya düşürdüğü Uyar hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan da 3 yıl hapis cezası verdi.





Dava dosyasının tek tutuklu sanığı olup, toplamda 22 yıl 6 ay hapis cezası verilen Uyar’ın tahliyesine karar verildi.





BELEDİYE EŞBAŞKANI HALA TUTUKLU

Hapis cezası verilerek tahliye edilen TEM Şube Amiri Ünal Uyar’ın ismi, tutuklu Nusaybin Belediyesi eski Eşbaşkanı Sara Kaya’nın yargılandığı davada sıklıkla geçiyor.





Uyar ile aynı gün görülen dava duruşmasında Kaya’ya 16 yıl hapis cezası verildi, ancak tahliye edilmedi. 2017 yılından beri tutuklu olan Kaya ve avukatları, başından beri dava dosyasındaki delillerin Ünal Uyar tarafından oluşturulduğunu ve dosyanın “kumpas” olduğunu dile getirmelerine rağmen, bu yönde inceleme yapılması talepleri kabul edilmedi.





Belediye Eşbaşkanı Kaya’nın avukatı Kamuran Tanhan, TEM Şube Amiri Ünal Uyar’ın yargılandığı dosya ile birlikte Nusaybin’de kolluk kuvvetleri tarafından neler yapıldığının net bir şekilde açığa çıktığını ifade etti. Tanhan, “Bu dosya sadece yargıya yansıyan dosya. Bu dosya gösteriyor ki bizim iddialarımızın dayanağı var ve Ünal Uyar’ın sahte deliller yarattığına dair inceleme mutlaka yapılmalı” dedi.





“Müvekkilim bir belediye eşbaşkanı ve kaçma şüphesi yok” diyen Tanhan, “Müvekkilime Ünal Uyar’ın oluşturduğu deliller ile 16 yıla varan hapis cezası verildi. Yaklaşık 4 yıldır tutuklu. Ama bu delilleri yaratan ve işkence, yağma yapan ve görevini kötüye kullandığı apaçık belli olan Ünal Uyar ise, mahkemenin deyimi ile pişmanlık göstermemiş olmasına rağmen bir buçuk yıl tutuklu kalıp, tahliye ediliyor. Siyaset yapan bir insanı tahliye etmeyi aklının ucundan geçirmeyen mahkemeler, işlediği suçlar ile toplum için bir tehdit olduğu açık olan bir kişiyi almış olduğu cezaya rağmen tahliye edebiliyorlar” tepkisinde bulundu.