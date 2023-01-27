Samanyolu Haber /Gündem / NY Times: Erdoğan’ın zaferi için devletin milyarlarca doları harcanıyor /27 Ocak 2023 17:36

NY Times: Erdoğan’ın zaferi için devletin milyarlarca doları harcanıyor

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, 2023 seçimleriyle ilgili dikkat çeken analiz yayınladı. Makalede, “Kritik seçimden birkaç ay önce hükümet devlet fonlarındaki milyarlarca doları harcayarak AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iktidar partisinin zafer kazanması için çalışıyor” denildi.

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Türkiye seçim sürecine girerken ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times’ta dikkat çekici bir analiz yayınlandı.

NYT’de Türkiye’deki seçim atmosferiyle ilgili dikkat çekici bir analiz yayınladı. Gazetenin Türkiye muhabiri Ben Hubbard imzalı haberde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkeyi yeniden şekillendirebilecek seçimlerden önce enflasyonun etkisini yumuşatmaya çalışıyor” denildi.

“MİLYARLARCA DOLAR HARCANIYOR”
Makalede, “Kritik seçimden birkaç ay önce hükümet devlet fonlarındaki milyarlarca doları harcayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iktidar partisinin zafer kazanması için çalışıyor” ifadesi kullanılırken, “Bazı ekonomistler bu harcamanın sürdürülebilir olmadığını ve potansiyel olarak zararlı sonuçları olabileceğini söyledi” yorumu yapıldı.

New York Times’ın makalesinde yaklaşan seçim süreci ile ilgili dikkat çekici ifadeler yer aldı.

Henüz kesin bir seçim tarihi belirlenmese de hükümetin ekonomik krizin etkilerini azaltmak için bazı hamleler yaptığına dikkat çekildi. Bunlar arasında asgari ücretin artırılması, memur maaşlarında zam, KOBİ’lere kredi desteği, EYT kararı gösterildi.

“DAHA BÜYÜK KRİZİ TETİKLEYEBİLİR”
Erdoğan ve AKP’nin iktidara geldiği ilk 10 yılda büyüme sağlandığına dikkat çekilirken, “Son yıllarda ekonomi zayıfladı ve hem Türkiye’deki muhalifler hem de Batılı yetkililer Erdoğan’ı suçladı. Altılı masa, Erdoğan’ı yenmek için güçlerini birleştirdi ve göreve gelmeleri durumunda parlamenter sisteme geri dönüleceğini duyurdu” ifadesi kullanıldı.

New York Times’ta yayınlanan makalede, “Hükümetin son dönemde aldığı harcama hamleleri geçen yılın devamı gibi. Hükümet bazı borçları silmiş ve TL’nin değer kaybını önlemek için mevduatlar getirmişti. Birçok ekonomist ise bu harcamaların seçime kadar seçmeni etkileyebileceğini fakat daha sonra daha yüksek enflasyona sebep olabileceğini ve seçimden sonra daha büyük krizi tetikleyebileceğini söylüyor” denildi.
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