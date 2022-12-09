NYT'nin 'kabus senaryosu'nda Erdoğan başrolde

Macaristan ile birlikte Türkiye’nin henüz onay vermediği NATO üyelik süreci ile ilgili olarak ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times dikkat çekici bir analiz yayınladı.







Gazetede, “Biden’ın İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya girme hayalleri Erdoğan’ın taleplerine takıldı” başlığı kullanılırken, “Türkiye’nin lideri NATO ve ABD’den taleplerde bulunarak Rusya’yla mücadelede büyük bir adım atılmasını karmaşıklaştırıyor” ifadesine yer verildi.





Makalede, “ABD Başkanı Biden, İsveç ve Finlandiya liderlerini Beyaz Saray’da ağırladığında iki ülkenin yıllarca tarafsızlığını koruduktan sonra NATO’ya girme kararını övmüştü. Biden o dönemde ‘bugün tarihi bir gün’ demişti” denildi.







Fakat Biden’ın bu açıklamalarının 6 ay önce olduğunu ve iki ülkenin de henüz NATO’ya giremediğini aktaran New York Times muhabiri, “Macaristan gelecek yıl oylanacağını açıkladı fakat tek bir engel kaldı. Plana itiraz eden Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan. Batılı yetkililer bu sürecin birkaç ay daha ertelenmesinden korkuyor. Kabus senaryosunda ise Erdoğan’ın NATO’nun büyümesini tamamen engelleyebileceği var. NATO’ya yeni ülkelerin girmesi için bütün üye ülkelerin onay vermesi gerekiyor” yorumunu yaptı. Erdoğan’ın gelecek yıl yapılacak seçimlerden önce de bu süreci devam ettirebileceğine dair ifadeler makalede yer aldı.