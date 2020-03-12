O general beraat etti

Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsüne dair davada verilen hapis cezasını bozmuş ve eski Korgeneral İbrahim Yılmaz tahliye edilmişti.
Yargıtay kararına göre yeniden yargılanan Yılmaz bütün suçlardan beraat etti.
Eski Korgeneral İbrahim Yılmaz beraat etti.
Diyarbakır'da, 15 Temmuz darbe girişimi davasında “Adliyeyi işgal” suçlamasıyla yargılanan 7'nci Kolordu eski Komutanı Korgeneral İbrahim Yılmaz 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Yılmaz, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından yargılanıyordu.