Samanyolu Haber /Medya / O medya grubunda salgın kontrolden çıktı /22 Nisan 2020 14:00

O medya grubunda salgın kontrolden çıktı

Kanal 7 grubunda çok sayıda çalışana yeni tip Koronavirüs (Covid-19) teşhisi konuldu. Bina günde iki kere dezenfekte ediliyor.

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Beyaz Holding bünyesinde faaliyet gösteren Kanal 7, Ülke TV, Haber 7 ve Radyo 7’nin içinde bulunduğu medya grubundaki yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını kontrolden çıktı.

Haftada üç gün ikişerli grup halinde mesai yapan Kanal 7 Medya Grubu’nda çok sayıda çalışanın Korona testi pozitif çıktı.

ŞOFÖRLERE DE BULAŞTI

Otomobillerde şoför ile muhabirler arasında branda olmasına rağmen birçok sürücünün de Koronavirüs'e yakalandığı belirtildi.

Kanal binasının günde iki defa dezenfekte edilmeye başlandığı, çatal-bıçakların kapalı plastik poşetlerde dağıtıldığı kaydedildi. Yemekhane ile ulaştırma servisine yönelik özel tedbirler alındı.

Kanal 7, Haber 7, Radyo 7 ve Ülke TV'nin mülkiyeti yönetim kurulunda İsmail Karahan, Radyo Televizyon Kurumu'nun (RTÜK) eski  başkanı Zahid Akman, Zekeriya Karaman ve Mustafa Çelik'in yer aldığı Beyaz  Holding'e ait. 
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