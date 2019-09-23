Son 8 yılda İBB'den Kanal7'ye 1 milyar 123 milyon TL aktarıldı

Medyascope’tan Fırat Fıstık’ın haberine göre, 2016-2019 yılları arasında üç yıllık hizmet alımı 596 milyon 711 bin 839 TL karşılığında Lapis Eğitim Organizasyon ve Sosyal Hizmetler şirketine verildi.









2015 yılındaki ihaleyi 163 milyon 907 bin 849 TL’ye aynı şirketle birlikte Etkin Eğitim Organizasyon Gemi İşletmeciliği ve Turizm şirketi, 2014 yılındaki ihaleyi ise 112 milyon TL’ye yine Etkin Eğitim Organizasyon Gemi İşletmeciliği ve Turizm şirketiyle birlikte aynı holdinge bağlı Kare Eğitim İletişim şirketi kazandı.





2013 yılındaki ihale 95 milyon 982 bin 712 TL’ye, 2012’deki ihale 83 milyon 364 bin 402 TL’ye, 2011’deki ihale 74 milyon 912 bin 26 TL’ye aynı şirketlere verildi.





Beyaz Holding’in Yönetim Kurulu’nda İsmail Karahan, Aykut Zahid Akman, Zekeriya Karaman, Mustafa Çelik yer alıyor. Eski RTÜK başkanı olan Zahid Akman’la beraber yönetim kurulunda yer alan bu dört isim aynı zamanda Beyaz İletişim A.Ş., Hayat Görsel Yayıncılık A.Ş. ve Nokta Elektronik Medya A.Ş.’nin yönetiminde.





Sermaye son beş yılda altı kat arttı

Holding, 23 Eylül 1998’de farklı bir isimle kuruldu ve ismi Deniz Feneri soruşturmasında gündeme geldi.





30 Ekim 2003 tarihli genel kurul toplantısında sermayesi 300 bin TL’den 700 bin TL’ye çıkan şirket, 21 Temmuz 2004’te holdingleşerek bugünkü adını aldı.





Zahid Akman, 2005 yılında şirket yönetim kurulundan çekildi fakat daha sonra geri döndü. Holdingin sermayesi 2006’da 2 milyon TL’ye, 2007’de 5 milyon TL’ye çıktı.





4 Şubat 2014 yılında genel kurulda 5 milyon TL olan sermaye 11 milyona çıkarılırken, 2016’da 11 milyon TL’den 31 milyon TL’ye çıkarıldı.





Yerel seçim öncesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçilmesi halinde İSMEK’i kapatacağı iddia edilmiş; İmamoğlu bu iddianın gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.