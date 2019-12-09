O paralar 31 Aralık'ta pula dönecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E8 Emisyon Grubu Yeni Türk Lirası (YTL) banknotların zaman aşımı süresinin 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla dolacağını bildirdi.





TCMB'den yapılan açıklamada, 8 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan duyuru ile E8 Emisyon Grubu 1, 5, 10, 20, 50 ve 100 Yeni Türk Lirası (YTL) banknotların 1 Ocak 2010'da dolaşımdan kaldırılacağı ve 10 yıllık zaman aşımı süresini 31 Aralık 2019'da dolduracağı kaydedildi.





MERKEZ BARKASI VE ZİRAAT BANKASI ŞUBELERİNDEN DEĞİŞTİRİLEBİLECEK





YTL banknotlar 31 Aralık 2019 mesai saati sonuna kadar Merkez Bankası'nın yanısıra Ziraat Bankası şubelerinden değiştirilebilecek.





Banknotlar 1 Ocak 2020'den itibaren değerlerini tamamen kaybedecek.



