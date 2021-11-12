O ülke aşı olmayanları karantinaya alacak

İsrail'den yeni varyantlara karşı tatbikat





Almanya'da vaka sayısı salgın başlangıcından beri en yüksekte





ABD'nin kuzey bölgelerinde Covid-19 vakaları artışa geçti





Avusturya Şansölyesi Alexander Schallenberg, ülkenin eşi görülmemiş bir Covid-19 vaka artışıyla karşı karşıya olduğunu ve sağlık sisteminin baskı altında kaldığını söyledi.Schallenberg düzenlediği basın toplantısında, "Bir kaç güne kadar aşılanmamış kişiler için karantina uygulamasına geçebiliriz" dedi.Hükümet tarafından eylül ayında kabul edilen bir planda, Covid-19 hastalarının hastane yataklarının yüzde 30'unu doldurması durumunda aşı yaptırmayanlar için kapanma gibi yeni önlemlerin devreye gireceği açıklanmıştı. Şu an Covid-19 hastaları yatakların yüzde 20'sini dolduruyor, ancak uzmanlar bu oranın hızla artacağı görüşünde.Son verilere göre, Avusturya nüfusunun yüzde 65'i tam aşılı, Batı Avrupa ülkeleri arasında en düşük aşılama oranlarından biri.11 Kasım'da İsrail, yeni bir koronavirüs varyantı salgını durumunda ülkenin müdahale yeteneklerini test etmek için bir tatbikat yaptı.Bu projeyi gerçekleştirmek için üst düzey sivil ve askeri yetkililer Kudüs'te bulunan Ulusal Kriz Yönetim Merkezi'nde bir araya geldi. Olay yerinde, ister büyük bir tarama kampanyası olsun, isterse sokağa çıkma yasakları olsun, çeşitli gelişmelere nasıl tepki vereceklerini kararlaştırdılar.Üçüncü doz Pfizer aşısı için ciddi bir kampanya yürüten İsrail bu yaz ülkeyi vuran çok güçlü dördüncü dalgayı durdurmayı başardı. İsraillilerin toplam yüzde 64'ü iki doz aldı, bunların da yüzde 44'ü üçüncü doz aşı aldı. Dünyada en hızlı aşı kampanyası yürüten İsrail'de özellikle Ortodoks Yahudilerin aşıya mesafeli durması nedeniyle halkın yüzde 35'i hiç aşı yaptırmadı.Almanya'da günlük Covid-19 vaka sayısı, salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 50 bin 196 yeni vaka tespit edildi. Aynı gün 235 kişi de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.Toplam Covid-19 vaka sayısının 5 milyona yaklaştığı ülkede, aktif vaka sayısı da 340 bin ile dördüncü dalganın zirvesine çıktı.Almanya Başbakanı Angela Merkel de salgının özellikle ekim ayından bu yana dramatik bir şekilde arttığını söyledi. Başbakanlık sözcüsü ise sağlık yetkililerine önlemlerin artırılması için çağrı yaptı.Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzey bölgelerinde etkisini artıran bulaşıcı delta varyantı, Amerikalı sağlık yetkililerini endişelendiriyor.Yaz dalgasından en çok etkilenen Florida, Teksas ve diğer güney eyaletlerinde Covid-19 vakaları düşerken, soğuk havalarının olduğu kuzey bölgelerindeki vaka artışları, ülkenin zor bir kış geçireceğinin habercisi.Maryland Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü'nden Dr. Donald Milton konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Aşılanmamış insanlarda ciddi hastalıklara yol açacak çok sayıda salgın göreceğiz ve bu trajik olacak" dedi.Washington Üniversitesi'nde sağlık ölçümleri profesörü Ali Mokdad ise, "Delta ve bağışıklıktaki düşüş bizi zor günler yaşatacak. Bu virüs bize çok uzun süre yapışacak." diye konuştu.ABD'de halkın yüzde 58,5'i iki doz aşı yaptırdı, 12 yaş ve üstü yaklaşık 60 milyon Amerikalı hiç aşı yaptırmadı. Uzmanlar bu konuda hemfikir, aşılama oranı artmadıkça Covid-19 salgının sert bir şekilde devam edecek.