Kazakistan, kripto madenleri nedeniyle elektrik sıkıntısı çekiyor

Ucuz enerji fiyatları ve komşusu Çin'deki yasaklamanın ardından kriptopara madencilerinin akın ettiği 19 milyon nüfuslu Orta Asya ülkesi Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından dünyadaki ikinci büyük kripto madencisi durumuna geldi.



Elektrik ithal etmek ve kesintilere gitmek zorunda kalan hükümet ağırlıklı olarak kayıt dışı çalışan ve yabancıların kontrolündeki sektörü nasıl düzenleyeceğine ve vergilendireceğine karar vermeye çalışıyor.



Diğer taraftan ülkedeki elektrik üretiminin büyük oranda çevreyi fazla kirleten yaşlanmış termik santrallerde yapılması da karbon emisyonlarını azaltmaya çalışan Astana yönetiminin işini zorlaştırıyor.



Kayıt dışı çalışan madencilerin kayıtlı çalışanlara göre iki kat daha fazla enerji tükettiğini söyleyen Kazak hükümetinin ilk baskınları bu noktalara yapması bekleniyor.



Enerji Bakan Yardımcısı Murat Zurebekov kayıt dışı çalışan kripto madenlerine elektriği sınırlandırma yönündeki kararı sene sonuna kadar çıkmasını beklediklerini belirtmişti.



Fakat Zhurebekov genelde bodrum katlarda ya da terk edilmiş fabrikalarda gizlice çalışan bu madenleri nasıl tespit edileceği konusunda ise bilgi vermedi.



Bakanlığın hesaplamalarına göre kayıt dışı çalışan madenler 1,2 GWt elektrik tüketirken kayıtlı madenler 600MWtt tüketiyor ve toplamda ülkedeki elektrik tüketiminin yüzde 8'ini teşkil ediyor.



Bazı kayıt dışı madenciler kayıt altına girmeyi planladıklarını ama hükümetin vergi planlarını öngörememekten şikayet ediyor.