Samanyolu Haber /Dünya / O ülkede Rus televizyon kanalları kapatıldı /15 Haziran 2022 21:38

O ülkede Rus televizyon kanalları kapatıldı

Karadağ'da Rus televizyon kanallarının yayınlarının ülke yönetimi tarafından yasaklandığı aktarıldı.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Karadağ operatörü Mtel, Rus TV kanalları RT, RT Documentary, RTR-planet ve Rossiya-24'ü kapattı.

Karadağ'da Rus televizyon kanallarının yayınları iktidar tarafından yasaklandı.

RT’nin (Russia Today) Telegram kanalından yapılan paylaşımda, “Karadağ operatörü Mtel, Rus TV kanalları RT, RT Documentary, RTR-planet ve Rossiya-24'ü kapattı. Bu, operatörlere bu kanalların yayınlanmasını yasaklayan Karadağ hükümetinin kararı temelinde yapıldı” ifadeleri kullanıldı.

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