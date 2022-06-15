O ülkede Rus televizyon kanalları kapatıldı

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Karadağ operatörü Mtel, Rus TV kanalları RT, RT Documentary, RTR-planet ve Rossiya-24'ü kapattı. Karadağ operatörü Mtel, Rus TV kanalları RT, RT Documentary, RTR-planet ve Rossiya-24'ü kapattı.





Karadağ'da Rus televizyon kanallarının yayınları iktidar tarafından yasaklandı.





RT’nin (Russia Today) Telegram kanalından yapılan paylaşımda, “Karadağ operatörü Mtel, Rus TV kanalları RT, RT Documentary, RTR-planet ve Rossiya-24'ü kapattı. Bu, operatörlere bu kanalların yayınlanmasını yasaklayan Karadağ hükümetinin kararı temelinde yapıldı” ifadeleri kullanıldı.



