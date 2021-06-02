Samanyolu Haber /Dünya / Obama'dan yeni Biden açıklaması /02 Haziran 2021 22:31

Obama'dan yeni Biden açıklaması

Jeo Biden'dan önceki Demokrat başkan Barack Obama, kendi döneminde yardımcılığını da yapan Biden ile ilgili bir açıklamada bulunarak, "Biden yarım kalan işleri tamamlıyor." ifadelerini kullandı.

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Eski ABD Başkanı Barack Obama, başladıkları işleri Joe Biden ve ekibinin tamamladığını, buna karşın Donald Trump yönetiminin kurmuş oldukları istikrarlı ekonomik durumdan fayda sağladığını söyledi.

New York Times'ın podcast konuğu olan Obama, katıldığı The Ezra Klein Show'da dikkat çekici açıklamalarda bulundu. 2008 yılında dünya genelinde yaşanan ekonomik krizinin oldukça uzun sürdüğünü ve hükümetlerin yaraları sarmasının yavaş bir biçimde gerçekleştiğini belirten Obama, "Bankalara ödenen kurtarma paketlerinin miktarı, ben dahil kaç kişiyi kızdırdığını tahmin bile edemezsiniz" diye konuştu.

Covid-19 sebebiyle ABD ekonomisinin tekrar yara almasına da değinen Obama, teknik olarak hızlı bir gelişme kaydedilse de, bunun halka yansımasının yaklaşık 5 sene kadar süreceğini ifade etti. Trump yönetiminin kendi döneminde alınan ekonomik uygulamalardan faydalandığının altını çizen Obama, "Ancak Trump bizim kurduğumuz ekonomik yapıyı bozdu. Onun döneminde işsizlik yüzde 3.5'tu" diye konuştu.

Kendisinin ülke lideri olduğu dönemde ABD başkan yardımcılığı görevinde bulunan ve 2020 Kasım'ında ABD başkanlığı koltuğuna oturan Joe Biden ve yönetimi hakkında görüş bildiren Obama, "Şu anda görüyoruz ki Biden yönetimi bizim dönemimizde başlatılan ve yarım kalan işleri tamamlıyor. Benim başında olduğum hükümette görevli devlet memurlarının yüzde 90'ı, hala o dönemde alınan Sağlık Yasası ve Paris İklim Antlaşması gibi kararları uygulamaya ve bu yönetmeliklere katkı sunmaya devam ediyorlar. Bu insanlar kurumlar arası geçiş sisteminin nasıl geliştiğini ve esnek bir yapı aldığını artık anlamaya başladı" ifadelerini kullandı.

Obama, Trump döneminde meydana gelen Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki kutuplaşmanın çözülmesi konusunda Biden'ın başarılı olacağına inandığını da sözlerine ekledi.
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