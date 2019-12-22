Samanyolu Haber /Gündem / ÖDP'nin yeni adı Sol Parti oldu /22 Aralık 2019 14:13

ÖDP'nin yeni adı Sol Parti oldu

Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin (ÖDP) sekizinci Olağanüstü Kongresi Ankara'da yapıldı. Partinin yeni isminin 'Sol Parti' olmasına karar verildi

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Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Türkiye solunda farklı çevrelerin bir araya gelmesiyle 1996 yılında kurulan Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) 8. Olağanüstü Kongresi’ni, 'Gerçekçi Ol İmkansızı İste' sloganıyla düzenledi.

Tüzük değişikliğine ilişkin yapılan oylamayla Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin adının Sol Parti olarak değiştirilmesi kabul edildi.

'Türkiye'de yaşanan değişiklikler dönüşüme ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor'
ÖDP Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen, isim değişikliği önergesine dair yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bu memlekete sahip çıkma cesaretini gösteren devrimci birikimlerimizdir. Yeni bir sürece yeni bir yolculuğa adım atacağız. Bundan 23 yıl önce ÖDP başka koşullar içinde kuruldu. Bugün dünyada ve Türkiye’de yaşanan değişiklikler bizim kuruluşta ortaya koyduğumuz misyonlarımızın tamamlandığını ve dönüşüme ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. ÖDP kritik süreçlerde yanlışları, eksikleri olmuştur ama yanılmadı. Siyasal İslamcılara destek vermedi. Kendi öz gücüyle aklına güvenerek mücadele etti. Siyasal İslamcı rejimin çözülmeye başlandığı, muhalefet blokunun denge sağladığı bir süreç içerisindeyiz. İktidar ve muhalefet blokunun dışında üçüncü çizginin geliştirilmesine ihtiyaç var. Yürüyeceğimiz yol bu faşist iktidar blokunu yenme doğrultusunda olmalıdır. Siyasal İslamcı rejim ancak sol bir programla, solu siyasal ve toplumsal güç haline getirerek yenilebilir."
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