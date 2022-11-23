Samanyolu Haber /Gündem / OECD, enflasyon tahminini yükseltti /23 Kasım 2022 14:02

OECD, enflasyon tahminini yükseltti

OECD 2022 yılının ikinci “Ekonomik Görünüm” raporunu 22 Kasım’da açıkladı. Dünya ekonomisinin geleceğine dair öngörülerde bulunulan raporda, 2023 yılı enflasyon beklentisi yükseldi. Hazirandaki raporda 2023 yılı için yüzde 39 enflasyon öngören OECD bunu yüzde 44,6 olarak revize etti. Rapora göre 2022 yılında tüketici enflasyonu da yüzde 73,2 olacak. OECD’nin haziran ayındaki tahmini yüzde 72'ydi.

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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 2023 yılında Türkiye’de enflasyonun yüzde 40’ın üzerinde seyredeceğini açıkladı.

Euronews'in aktardığına göre; 2022 yılına ilişkin ikinci 'Ekonomik Görünüm' raporunda 2022’de yüzde 5,3 büyümesi beklenen Türkiye ekonomisinin 2023’te yüzde 3 büyümesi öngörüldü. Rapora göre, dış talebin zayıflamasıyla birlikte Türkiye’nin ihracat büyümesi de gelecek sene yavaşlayacak.

Rapora göre 2022 yılında tüketici enflasyonu yüzde 73,2 olacak. OECD’nin haziran ayındaki tahmini yüzde 72'ydi.

2021’de yüzde 5,9 büyüyen küresel ekonomi ise bu yıl yüzde 3,1 büyüyecek. OECD’nin tahminlerine göre 2023’te bu oran daha da düşecek ve dünya ekonomisinde büyüme oranı yüzde 2,2 olacak.

MERKEZ BANKASINA ÇAĞRI: FAİZLERİ YÜKSELTİN
OECD’ye göre Türkiye büyük dış sermayeye ihtiyaç duyacak ve düşük rezervlerden dolayı ekonomi şoklara karşı korumasız durumda.

OECD, ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) faizleri yükseltmesi tavsiyesinde bulundu.

EKONOMİ ENERJİ ARZ SORUNU VE FİYAT HAREKETLİLİĞİNE AÇIK
OECD’ye göre Türk hükümeti artan enerji ve gıda fiyatlarından yoksul kesimlerin daha az etkilenmesi için tebdirler alıyor.

Ülkede gelir dağılımında en düşük yüzde 10 diliminde yer alanlar gelirlerinin yüzde 70’ini gıda ve barınmaya harcamak zorunda kalıyor. Enerji yardımı alanların sayısı 4 milyona ulaştı.

Türkiye doğalgaz ihtiyacının yüzde 99’unu, petrol ihtiyacının ise yüzde 93’ünü ithal ediyor. OECD bundan dolayı ekonominin enerji arz sorunlarına ve fiyat hareketliliğine açık durumda kaldığını hatırlattı.
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