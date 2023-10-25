Samanyolu Haber /Gündem / Öğrenciler dikkat: Vergisiz telefon ve bilgisayar alma şartları belli oldu /25 Ekim 2023 11:36

Öğrenciler dikkat: Vergisiz telefon ve bilgisayar alma şartları belli oldu

Yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile, satış fiyatı 9 bin 500 TL'yi aşmayan telefon ve bilgisayarlarda en fazla 5 bin 500 TL destek sağlanacak. Peki vergisiz telefon alımı ne zaman başlayacak? Kimler indirimli telefon alacak, şartlar neler?

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Vergisiz cep telefonu satış tarihi, öğrencilerin gündeminde yer alırken son dakika açıklama geldi. 'Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Üniversiteli gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar satışında, 9 bin 500 TL'yi aşmayan mobil telefon cihazları ile bilgisayar cihazlarının elektronik ortamda düzenlenen fatura ile yapılan satın alımlarında kullanılabilecek. 

7 milyon üniversite öğrencisinin yararlanacağı vergisiz telefon satışında 13 yerli ve yabancı markanın yer alması bekleniyor. 

10 MARKA 51 MODEL

Türkiye’de üretilen tüm güncel akıllı telefon modellerine ve projeye dahil edilmesi beklenen ilk modeller belli oldu .


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Buna göre, Eylül 2023 itibarıyla Türkiye’de 10 farklı marka tarafından 51 adet akıllı telefon üretimi gerçekleşiyor. Bu modellerin güncel fiyatları ortalama 5 bin TL ila 12 bin TL arasında değişiyor. Listenin dikkat çeken markalarından Güney Koreli Samsung, Galaxy A ve Galaxy M serisine ait 10 farklı akıllı telefon modelini Türkiye’de üretiyor. Yine Xiaomi çatısı altında yer alan Redmi’nin 9, Pocco’nun 1 modelinin üretimi Türkiye’de gerçekleşiyor.



İŞTE O MODELLER
İşte üretimleri Türkiye’de yapılan ve “vergisiz telefon” adayı olan tüm modeller:

Casper (VIA X30, VIA X30 Plus ve VIA M35),

General Mobile (GM 24 Pro, GM 23, GM 23 SE, GM 22S, GM 22 Pro ve GM 22 Plus),

Omix (X300, X400, X500, X600, X700, X3 ve X5)

Pocco C40,Reeder (S19 Max, S19 Max Pro, S19 Max Pro S ve S23 Pro Max),

Realme (10, C55 ve C53),

Samsung (Galaxy A04e,Galaxy A54 5G, Galaxy A34 5G, Galaxy A14, Galaxy A24, Galaxy A04s, Galaxy A32, Galaxy A23, Galaxy M14 5G ve Galaxy M13),

TCL (303, 30 SE),

Xiaomi (Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi 10 2020, Redmi 10C, Redmi 12C, Redmi Note 10S, Redmi Note 11, Redmi Note 12 ve Redmi 12),

Vivo (Y15s, Y16, Y21, Y22s, Y35 ve Y36).
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