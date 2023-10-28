Öğrencilerden ‘Zeren Ertaş’ eylemi: ‘Bozuk düzeni kabul etmiyoruz’













Sözcü'den Batuhan Serim'in haberine göre Aydın’da KYK yurdunda üniversite öğrencisi Zeren Ertaş’ın hayatını kaybetmesinden sonra Türkiye'nin birçok noktasında üniversite öğrencileri ayağa kalktı.Ertaş'ın ölümünü ve KYK yurtlarındaki koşulları protesto eden öğrenciler, akşam saatlerinde İstanbul'da Kadıköy Meydanı'nda toplandı. “Biz yaşayacağız” ve “Bu düzende geleceğimiz yok. Yaşayacağız, yaşatacağız” pankartı açan öğrenciler; “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Katil KYK” sloganları attı.“Bize reva görülen bu bozuk asansörleri, bu bozuk düzeni kabul etmiyoruz” diyen öğrenciler, “İhmaller ortaya çıkacak, sorumlular hesap verecek”, “Kısmaya çalıştığınız giderleri canımızla ödüyoruz”, “Kaza değil cinayet” yazılı dövizler eşliğinde basın açıklaması gerçekleştirdi.Yapılan açıklamada, “Bir arkadaşımızı öldürdünüz bile isteye… Sorumlususunuz. Zeren için çok öfkeliyiz. Hayatlarımızı çaldığınız için çok öfkeliyiz. Biz bu ülkede tesadüfen yaşıyoruz. Aynı sorun bin tane yurtta var. ‘Bu sorun çözülebilir’ dedik, çözmediniz. Gözlerinizi, kulaklarınızı kapattınız, bizi görmediniz, şimdi bir arkadaşımız öldü” denildi.Aydın’da Atatürk Kent Meydanı’nda bir araya gelen üniversite öğrencileri; “Cumhuriyet’in gençleri ölüyor”, “Kader değil ihmal”, “Verdiğiniz yorgan kefen oldu”, “Kaza değil cinayet, Zeren için adalet” yazılı pankart ve dövizler açtı.Öğrenciler Ankara’da ise 7. Cadde’de yürüdü. Öğrenciler yaptıkları açıklamada, “Neden hep biz ölüyoruz? Neden bu gençlik, insanlık onuruna aykırı bir yaşama, geleceksizliğe, ölüme mahkum ediliyor? Tepeden tırnağa kim sorumluysa bunun hesabını verecek, ve cezasını çekecek” denildi. Polis, “Katil KYK sloganı atan öğrencileri durdurmak için müdahale etti. Yürüyüşü engellenen öğrenciler, oturma eylemi başlattı, “Yolumuz açılana kadar buradayız” dedi.Öğrenciler, direnişleri sonucu yasağın kaldırılmasının ardından yürüyüşlerine pankart ve sloganlarla devam etti.