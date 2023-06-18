Samanyolu Haber /Gündem / Öğretmenlere zorunlu hizmet affı /18 Haziran 2023 09:36

Öğretmenlere zorunlu hizmet affı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenler için zorunlu hizmet affının 16 Haziran itibariyle geçerli olacağını duyurdu. Zorunlu hizmet affı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenler için zorunlu hizmet affı çıkarılacağını duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Tekin, "Öğretmenler Odası sohbetlerimizde sıkça sorulan zorunlu hizmet affı 16.06.2023 tarihi itibariyle gerçekleşmiş olacak. İlgili arkadaşlara hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi" (Pictes) kapsamında görev yapıp kadroya geçen öğretmenlerin projedeki çalışmasının hizmet sürelerine ekleneceğini belirten Tekin, "Bilhassa deprem bölgesindeki öğretmenler Odası sohbetlerimizde konuştuğumuz, kadrolu öğretmenliğe geçen Pictes öğretmenlerimizin, proje kapsamındaki çalışmaları hizmet sürelerine dahil edilmesi taleplerini de karşılayacağız. Bu da hayırlı olur inşallah" dedi.

Yusuf Tekin'in açıklamasının ardından, zorunlu hizmet affı gece yarısı Resmi Gazete'nin yeni sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
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