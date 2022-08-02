Samanyolu Haber /Gündem / OHAL’de yürürlüğe giren 12 gün gözaltı süresi uygulaması sona erdi /02 Ağustos 2022 10:31

OHAL’de yürürlüğe giren 12 gün gözaltı süresi uygulaması sona erdi

15 Temmuz’un ardından ilan edilen OHAL sürecinde yürürlüğe giren gözaltı süresinin 12 güne kadar çıkarılabilmesine imkân sağlayan uygulama sona erdi.

SHABER3.COM

OHAL sürecinde yayınlanan 667 No’lu Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile “örgütlü suç” iddiasıyla gözaltında alınanların gözaltında tutma süresi bir ay olarak uzatılmıştı. 23 Ocak 2017’de yayınlanan 684 sayılı KHK ile gözaltı süresi, savcılık kararıyla uzatılması dahil en fazla 14 gün olarak belirlendi. 25 Temmuz’da 2018’de Meclis’te kabul edilen kanun teklifi ile uygulama 3 yıl geçerli olacak şekilde uzatıldı ve gözaltı süresi 14 günden 12 güne indirildi.

31 Temmuz 2021’de süresi dolan uygulama bir yıl daha uzatılmıştı. Gazete Duvar’da yer alan habere göre, uygulama dün itibariyle yürürlükten kalktı. Buna göre artık gözaltı süreleri 24 saati geçmeyecek. “Toplu suçlar” bağlamında bu süre CMK 91’e göre üç kez birer gün uzatılmak şartıyla dört günü aşmayacak şekilde yürürlükte olacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber OHAL’de yürürlüğe giren 12 gün gözaltı süresi... Sonraki Haber >>

Nurettin Canikli'ye memleki Giresun'da protesto şoku

Nurettin Canikli'ye memleki Giresun'da protesto şoku

Kime emanet?

Kime emanet?

Silah şirketi kuran Celal Ülgen'den skandal fişleme itirafı: "Hesaptan fişliyorum"

Silah şirketi kuran Celal Ülgen'den skandal fişleme itirafı:

Levent Göktaş Ulusalcıları neden endişelendirdi?

Levent Göktaş Ulusalcıları neden endişelendirdi?

AKP milletvekilini durduran polisler 1 yıldır açıkta

AKP milletvekilini durduran polisler 1 yıldır açıkta

Rus yanlısı rahip, Ukraynalı rahibe haçla saldırdı

Rus yanlısı rahip, Ukraynalı rahibe haçla saldırdı

Gurbetçi kadını şaşırtan pahalılık

Gurbetçi kadını şaşırtan pahalılık

Dükkana dalan satırlı soyguncuyu toz beziyle kovaladı

Dükkana dalan satırlı soyguncuyu toz beziyle kovaladı

Savcı Sayan uzun namlulu silahlarla sokağa çıktı

Savcı Sayan uzun namlulu silahlarla sokağa çıktı

Torino'daki transfer kavgası İtalya'da gündem oldu

Torino'daki transfer kavgası İtalya'da gündem oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:38:37