OHAL’de yürürlüğe giren 12 gün gözaltı süresi uygulaması sona erdi

OHAL sürecinde yayınlanan 667 No’lu Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile “örgütlü suç” iddiasıyla gözaltında alınanların gözaltında tutma süresi bir ay olarak uzatılmıştı. 23 Ocak 2017’de yayınlanan 684 sayılı KHK ile gözaltı süresi, savcılık kararıyla uzatılması dahil en fazla 14 gün olarak belirlendi. 25 Temmuz’da 2018’de Meclis’te kabul edilen kanun teklifi ile uygulama 3 yıl geçerli olacak şekilde uzatıldı ve gözaltı süresi 14 günden 12 güne indirildi.







31 Temmuz 2021’de süresi dolan uygulama bir yıl daha uzatılmıştı. Gazete Duvar’da yer alan habere göre, uygulama dün itibariyle yürürlükten kalktı. Buna göre artık gözaltı süreleri 24 saati geçmeyecek. “Toplu suçlar” bağlamında bu süre CMK 91’e göre üç kez birer gün uzatılmak şartıyla dört günü aşmayacak şekilde yürürlükte olacak.

