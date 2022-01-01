OHAL komisyonu tam bir fiyasko

Görev süresi 23 Ocak’ta sona erecek olan OHAL Komisyonunun verdiği kararlarla görevini yerine getirmediğini belirten HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, yaratılan mağduriyete dikkat çekti. Gergerlioğlu, “İki yıl içinde de komisyon görevini bitirecekti. Ama iki yıl sonunda tam bir fiyasko” değerlendirmesinde bulundu. Komisyonun kararlarının hukuki olmadığını siyasi olduğunun söyleyen Eğitim Sen İstanbul 6 No’lu Üniversiteler Şube Başkanı Beyzade Sayın ise, “Bu ‘oyalama’ komisyonu lağvedilmelidir” dedi.





Evrensel Gazetesi'nin haberine göre OHAL Komisyonunun görev süresinin Cumhurbaşkanı kararıyla bir yıl daha uzatılabileceğini söyleyen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, komisyonla ilgili gazetemize değerlendirmelerde bulundu. OHAL komisyonunun yanlış bir kararla kurulduğunu söyleyen Gergerlioğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Hukuksuz bir kararla kuruldu. O yüzden yüz binlerce kişi mağdur. Çünkü iktidarın anayasayı çiğneyen uygulamasına dayanak teşkil etmek için maalesef uluslararası destek alarak kuruldu. Burada büyük hata iktidarın değil Avrupa Konseyi ve AİHM’in hatası da var. Teklif edildi, AİHM’de uygun buldu. Onlarda başlarındaki dosyalardan kurtulmak istediler. Türkiye’deki hukuksuzluğa bu işi teslim ettiler. Zaten başlangıçta sonun belli olacağı bir komisyondu.”





"8 BİN KÜSUR DOSYA HALA KOMİSYONDA"

Komisyonun 23 Ocak 2017’de kurulduğunu söyleyen Gergerlioğlu şunları söyledi: “Çok ağırkanlı davrandı. Eylül aylarında başvuruları almaya başladı. İnsanlar o sırada intihar ediyordu. Hayatları perişandı. Komisyon ağırdan alarak umursamaz bir tavırla yürüttü. Gecikmesini de istiyorlardı, umurlarında da değildi. Başta komisyon başkanın ifadeleri, basına verdiği demeçleri hatırlıyorum bu işin sonunda ‘yüzde 15 iade yapılır’ demişti. Komisyona yeni başlamışlar, en sonunda yüzde kaç iade olacağını biliyorlar. Nereden biliyorlar? 22 Aralık 2017’de ilk sonuçlar açıklandı. Tabi ki çok hayal kırıklığı oluşturdu. Yüzde 3-5 civarında bir oran vardı. Yüzde 93.5 ret oranı geliyordu. İki yıl içinde de komisyon görevini bitirecekti. 23 Ocak 2019’da bu komisyonun 125 bin 600 başvuruyu bitirmesi gerekiyordu. Ama iki yıl sonunda tam bir fiyasko. İki yıl sonunda yüzde 40’ına bakabilmişlerdi. Yüzde 60’ı duruyordu. Bir yıl süre istediler. Yetmedi. Tekrar bir yıl istediler yetmedi. 23 Ocak 2021’de tekrar bir yıl süre istediler şimdi 23 Ocak 2022’de tekrar bir yıl süre alacaklar, el mecbur alacaklar. Şu anda 8 bin küsur dosya var. bu sene biter mi o da muamma. Çok yavaş gittiler.”





KOMİSYON ANAYASA AYKIRI

Komisyonun anayasaya aykırı karar verdiğine dikkat çeken Gergerlioğlu şu değerlendirmede bulundu: “İnsanları 23 Ocak 2017’den beri bekletiyorlar. Ki ondan önce de 6 ay kadar komisyon bile yoktu. İnsanlar nereye başvuracaklarını bilmiyorlardı. Şimdi gelinen noktada bir yıl gibi bir süre alınacak. Ama bu bir yıl da bitip bitemeyeceği belli değil. Maalesef tablo bu kadar kötü. 4 yıl aradan geçmiş adama yeni ret veriyorsun. İlk başta ret verilenler en azından Danıştay’a geldi. Yüzde 4.5 gelebilmiş Danıştay’a. Anayasa mahkemesine oradan AİHM’e gidecek, 15-20 yılı bulacak. Şu anda dipsiz kuyuya atmış durumdalar KHK’lıları. Çok uzun süreçler. Binlerce insan bekliyor, daha da uzayacak süreler. OHAL komisyonu baştan hiç olmamalıydı insanlar idare mahkemesine gidebilmeliydi, en azında 4-5 yıl kazanmış olacaklardı. En başta bir oran belirlediler tahmini oranlarını da gerçekleştirmek üzereler. İade oranı yüzde 11-12 civarında. Büyük ihtimalle başta belirledikleri oranla bitirecekler. Çünkü komisyonun açıkçası anlamı şu ‘ben iktidarın yaptığını onaylıyorum, doğru işler yapmıştır. Çok doğru karar almışsınız’ diyecekler. Avrupa’ya bunu söyleyecekler.”