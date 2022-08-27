Samanyolu Haber /Gündem / "Okul çanyası 1.000 TL'ye doluyor" /27 Ağustos 2022 21:21

"Okul çanyası 1.000 TL'ye doluyor"

Okulların açılmasına az bir süre kala artan kırtasiye maliyetlerinin aileleri düşündürdüğünü ifade eden CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, kırtasiye ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için verdikleri teklifi hatırlattı.

SHABER3.COM

Okulların açılmasına az bir süre kala velileri 'masraf' telaşının sardığı ifade edildi.
Artan kırtasiye maliyetlerinin aileleri düşündürdüğünü ifade eden CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, kırtasiye ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için verdikleri teklifi hatırlatarak, artan maliyetler sonrasında ucuz ve sağlıksız ürünlerin sayısının arttığını, bunun da çocukların sağlığını olumsuz etkilediği belirtti.
Evrensel'de yer alan habere göre CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, kırtasiye ürünlerinde KDV’nin yüzde 1’e indirilmesine dair teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bekletildiğini hatırlattı.

Kılıç, “2022-2023 eğitim öğretim yılı öncesinde velilere kırtasiye malzemelerinde KDV indirimi müjdesi verilsin” dedi.

OKUL ÇANTASI 1000 TL’YE DOLUYOR

Okulların 12 Eylül’de açılacağını anımsatan Kılıç “Velileri okul alışverişi telaşı ve kırtasiye masrafı korkusu sardı” diye belirtti.

Okul masraflarında yüzde 80 ile yüzde 300 arasında değişen oranlarda artışlar yaşandığına işaret eden Kılıç “Geçen yıl 400 liraya dolan okul çantası için bu yıl 1000 liralık harcama yapılması gerekecek. Okul masraflarının velilerin cebini yakması, merdiven altı üretimin artmasına neden olmakta. Bu ürünler çocuklarımızın sağlığı için büyük tehlike oluşturmaktadır” diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Okul çanyası 1.000 TL'ye doluyor" Sonraki Haber >>

Cami avlusunda dehşet: Baba tuttu, oğlu bıçakladı

Cami avlusunda dehşet: Baba tuttu, oğlu bıçakladı

İmam Hatipliler Derneği’ne tepki: Ensar’daki tacizleri de gündeme getirin!

İmam Hatipliler Derneği’ne tepki: Ensar’daki tacizleri de gündeme getirin!

Letonya, Sovyetler'den kalma 80 metrelik dev zafer anıtını yıktı

Letonya, Sovyetler'den kalma 80 metrelik dev zafer anıtını yıktı

TRT’de 'Çanakkale Savaşı' skandalı; Sarıkamış Harekâtı ile karıştırdılar

TRT’de 'Çanakkale Savaşı' skandalı; Sarıkamış Harekâtı ile karıştırdılar

NASA uzayda 'gerçek ve korkutucu bir ses' yakaladı; Siz de dinleyin

NASA uzayda 'gerçek ve korkutucu bir ses' yakaladı; Siz de dinleyin

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?

Tatlı dilli kurt kalpli ahirzaman münafıkları!

Tatlı dilli kurt kalpli ahirzaman münafıkları!

Ölü bedene emniyet kemeri takmak istediler

Ölü bedene emniyet kemeri takmak istediler

Sedat Peker'i önce tehdit etti, sonra özür diledi

Sedat Peker'i önce tehdit etti, sonra özür diledi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:27:12