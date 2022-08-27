"Okul çanyası 1.000 TL'ye doluyor"

OKUL ÇANTASI 1000 TL’YE DOLUYOR





Okulların açılmasına az bir süre kala velileri 'masraf' telaşının sardığı ifade edildi.Artan kırtasiye maliyetlerinin aileleri düşündürdüğünü ifade eden CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, kırtasiye ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için verdikleri teklifi hatırlatarak, artan maliyetler sonrasında ucuz ve sağlıksız ürünlerin sayısının arttığını, bunun da çocukların sağlığını olumsuz etkilediği belirtti.CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, kırtasiye ürünlerinde KDV’nin yüzde 1’e indirilmesine dair teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bekletildiğini hatırlattı.Kılıç, “2022-2023 eğitim öğretim yılı öncesinde velilere kırtasiye malzemelerinde KDV indirimi müjdesi verilsin” dedi.Okulların 12 Eylül’de açılacağını anımsatan Kılıç “Velileri okul alışverişi telaşı ve kırtasiye masrafı korkusu sardı” diye belirtti.Okul masraflarında yüzde 80 ile yüzde 300 arasında değişen oranlarda artışlar yaşandığına işaret eden Kılıç “Geçen yıl 400 liraya dolan okul çantası için bu yıl 1000 liralık harcama yapılması gerekecek. Okul masraflarının velilerin cebini yakması, merdiven altı üretimin artmasına neden olmakta. Bu ürünler çocuklarımızın sağlığı için büyük tehlike oluşturmaktadır” diye konuştu.