Okullar 30 Nisan'a kadar kapalı kalacak

T24'te yer alan habere göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Koronavirüs önlemleri kapsamında eğitime verilen aranın 30 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı. Selçuk ayrıca Liselere Giriş Sınavı'nın (LGS) ne şekilde yapılacağına dair üç senaryo olduğunu belirterek "Sınavların ertelenmesi ya da ertelenmemesi bilimsel metodoloji sonucunda ortaya çıkacak kararlara bağlı olacak. YKS'nin kararını YÖK ve ÖSYM verir. Bu anlamda orasıyla da istişaremiz devam ediyor dedi.





Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un açıklamaları şöyle:





"Meseleye nasıl baktığımızı paylaşma fırsatımız oldu. Mesele dünya tarihinde ilk kez karşılaşılan bir mesele. Bu bağlamda biz bakanlık olarak meseleye pedagojik olarak bakıyoruz ama çocuklarımızın sağlığı birinci referans noktamız. Eğitimsel olarak ortaya çıkan ihtiyaçları da bütün ülkeleri günlük olarak izleyerek tespit etmeye çalışıyoruz. Bakanlık uzaktan eğitime televizyon yoluyla başladı, bu hafta test haftamızdı. Önümüzdeki haftadan itibaren çok daha dolu programlarla yapmaya devam edeceğiz. En kısa sürede yüz yüze eğitimle telafi yapma çalışmalarımız devam ediyor. Telafinin ne zaman olacağı Bilim Kurulu'nun önerileriyle doğrudan ilgili. Eğitimde elbette kayıplar olacaktır ama vatandaşlarımızın müsterih olmasını isterim. Her türlü eğitsel ihtiyaçların tamamlanması ve sınavlar konusunda her türlü senaryoya hazırız. Eksik bırakmadan bu yolculuğu yürüteceğiz."





"Gereken her türlü tedbirin alınacağını ifade etmek isterim"





"Bilim Kurulu'nun da önerisiyle önümüzdeki tatil sürecini, evde eğitim süresini bir müddet daha uzatma ihtiyacı oldu. 30 Nisan tarihi ortaklaşa kararla ortaya konuldu. 30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması, uzaktan eğitim devam etmesi konusunda karar söz konusu.





Çocukların ruhsal sağlığı da çok önemli, bizim televizyon yoluyla ulaşmaya çalıştığımız içeriklerde çalışmalarımız artacak. Bugünkü çalışmalardan dolayı bütün heyetlere teşekkür ederim. Gereken her türlü tedbirin alınacağını ifade etmek isterim."





"LGS'nin ne şekilde yapılacağına dair üç senaryomuz var"





"Ücretli öğretmenler konusundaki mevcut mevzuat derse giren öğretmenlerimizin ücretini alması konusunda çok açık, bizim telafi eğitim olarak planladığımız bütün eğitim çalışmalarında derslerimizi ücretli öğretmenlerimizin girmesi söz konusu olacak. Mevzuat ve teknik çalışmalar devam ediyor.





Sınavlar konusu gündemimizde. Sınavın zamanında yapılmasını önemseriz. LGS'nin ne şekilde yapılacağına dair bizim üç senaryomuz var. Sınavların ertelenmesi ya da ertelenmemesi bilimsel metodoloji sonucunda ortaya çıkacak kararlara bağlı olacak. YKS'nin kararını YÖK ve ÖSYM verir. Bu anlamda orasıyla da istişaremiz devam ediyor. Önemli olan çocuklarımızın streslerini en asgari düzeye indirebilecek tedbirleri almaktır. Bizim öğrencilerimizin yüz yüze gördükleri konulardan sınava gireceklerini söyleyerek bu rahatlamayı sağlamıştır. 8 ve 12. sınıfta olan öğrencilerimize çalışmalarımız artarak devam edecektir."





"Eğitimi telafi ederiz ama bir hastalığı telafi edemeyiz"





"Bugün dünyada 1,5 milyara yakın öğrenci evde ve okullar kapandı. Bu anlamda bizim bütün velilerimize önerimiz bu konu uzun soluklu bir konu ve telafisi yapılacak olan bir husus. Özel okullarla ilgili temsilcilerle görüştüğümüzde de gündeme geldi. Muhakkak surette şimdi yapılmayan eğitim hizmeti tamamlanacağı için bu konuda bir problem çıkacağını sanmıyorum. Bunun ötesindeki problemler elbette sağlıkla ilgili, eğitimsel olarak velilerimiz lütfen bizim için önemli olanın çocuklar olduğunu, çocuklar için çalışıyoruz, bu yüzden moralimiz yüksek ve umutluyuz, gereken her şeyi yapacağız. Bütün bu durumda beklenti içinde olan velilerimize de gerekli açıklamaları yapacağız.





Özel kurslar vs. tabii ki kapalı olacak. Biz eğitimi telafi ederiz ama bir hastalığı telafi edemeyiz, bunun için her koşulda uğraşıyoruz. Bizim ihtiyacımız olan şey daha çok sabır, gayret ve umut. Çocuklara verdiğimiz mesajlara biraz dikkat edersek... 1 milyon öğretmenimiz var, her biri çocuklarımızın eğitimini nasıl geliştirebileceğimize dair emek harcıyorlar. Toplumun desteğine ihtiyacımız var, evde kalın çocuklar diyoruz.





Solunum cihazı üretimiyle ilgili bir altyapımız var, yapabiliriz, AR-GE çalışmalarımız bitmek üzere. Online eğitimle ilgili şunu yapabilen 2-3 ülkeden biri Türkiye, bunu televizyon yoluyla yapabiliyor olmamız her eve ulaşma amacı güdüyor."