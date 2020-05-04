Okullara ‘aç-kapa’ modeli

Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında 16 Mart’ta kapatılan okulların Ramazan Bayramı’nın ardından kısa süreli de olsa açılacağı öğrenildi. Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 1 Haziran’da açılması planlanan okula ilk etapta LGS’ye hazırlanan 12’nci sınıf öğrencileri gidecek. Okullar en fazla iki hafta açık kalacak ve devam zorunluluğu olmayacak.





Okulların açılacağı tarihe ilişkin son karar, bugünkü kabine toplantısında alınacak. MEB ve Sağlık Bakanlığı, ortaklığıyla hazırlanan senaryo taslağı, kabine toplantısında gündeme getirilecek. 1 Haziran’da açılması planlanan okullara ana okulları ve ilkokullar dahil edilmeyecek. Öncelik, sekizinci ve 12’nci sınıf öğrencilerinde olacak. Dokuz, on ve 11’inci sınıflar da kademeli olarak eğitime dahil edilecek.





Kısa süre açık kalacak okullarda, sınav ya da sözlü gibi değerlendirme uygulamaları kullanılmayacak. Öğrencilere okula devam zorunluluğu koşulmayacak. Aileler, çocuklarını okula göndermeme hakkına sahip olacak. 1 Haziran’da başlayacak derslerde, okula verilen arada işlenemeyen derslerin özeti anlatılacak. En fazla beş hafta sürmesi planlanan telafi eğitimlerinin Temmuz ayına sarkmaması için uğraşılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un da sık sık altını çizdiği, “Psikososyal destek eğitimi”, bu dönemin en önemli dersi olacak.