Samanyolu Haber /Dünya / Okyanus sıcaklıkları 2022'de de rekor kırdı /12 Ocak 2023 08:38

Okyanus sıcaklıkları 2022'de de rekor kırdı

Yeni bir araştırma, karbon kirliliğinden kaynaklanan aşırı ısının büyük kısmını emen okyanusların geçtiğimiz yıl sıcaklık rekoru kırmaya devam ettiğini ortaya koydu.

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Advances in Atmospheric Sciences akademik dergisinde çarşamba günü yayımlanan araştırmada, 2022'nin "dünya okyanusları için şimdiye kadar kaydedilen en sıcak yıl" olduğu belirtildi.

Araştırmacılara göre, okyanuslardaki ısı içeriği 2021 yılı seviyelerini yaklaşık 10 zettajoule aştı. Bu fark, 2021'de dünya çapında üretilen elektriğin 100 katına tekabül ediyor.

Pennsylvania Üniversitesi'nden araştırmanın yazarlarından Prof. Michael Mann, "İnsanların ürettiği karbon emisyonlarından kaynaklanan ısının büyük çoğunluğunu absorbe ediyor. Net sıfır emisyon hedefine ulaşana kadar ısınma devam edecek ve bu yıl olduğu gibi okyanus sıcaklığı rekorları kırmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Veriler, okyanus sıcaklıklarından 1985'den bu yana neredeyse kesintisiz bir artış olduğunu gösteriyor.


Bilim insanları, artan sıcaklıkların okyanuslara daha önce düşünülenden daha hızlı bir şekilde etki ettiği konusunda uyarıyor.

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Okyanuslar, sera gazı emisyonlarından kaynaklanan aşırı ısının yaklaşık yüzde 90'ını emerek kara yüzeylerini koruyor ancak bu durum sualtı yaşamı üzerinde yıkıcı etkileri olan devasa, uzun süreli deniz ısı dalgaları yaratıyor.

Araştırmacılara göre, okyanus sıcaklık artışı nedeniyle oluşan oksijensizleşme yalnızca deniz yaşamı ve ekosistemi üzerinde değil, insanlar ve karasal ekosistemler üzerinde de 'kabus' niteliğinde sonuçlar doğuruyor.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin verilerine göre 2022 yılı, kaydedilen en sıcak 5. yıl oldu. Dünyanın dört bir yanında ülkeler, iklim krizinin daha da şiddetlendirdiği doğal felaketlerle karşı karşıya kaldı.
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