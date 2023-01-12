Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna, Belarus sınırda askeri tatbikata başladı /12 Ocak 2023 08:33

Ukrayna, Belarus sınırda askeri tatbikata başladı

Ukrayna, Rusya ile Belarus'un bu hafta sonu ortaklaşa gerçekleştireceği askeri uçuş tatbikatı öncesi Belarus sınırında savaş tatbikatı düzenledi.

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Kuzey cephesinde yeni bir saldırı tehdidinden endişe duyan Kiev, Rusya'nın ülkenin kuzeybatısına saldırmadan önce müttefiki Belarus topraklarına kuvvet yığmasından ve hatta geçen şubattaki gibi Kiev'e doğru ilerlemeye çalışmasından korkuyor.

Kuzeyde yeni bir cephe açılması Ukrayna'nın doğu ve güneydeki güçlerinden bir kısmının buraya kaymasına neden olup, savaşın Rusya lehine bir gidişata girmesine neden olabilir.

Ülkenin kuzeybatısındaki üç farklı bölgede yapılan tatbikatlarda birlikler, nisanda Belarus'tan başlayan ilk Rus saldırısının bir özelliği olan keşif gruplarını pusuya düşürme ve yok etme üzerinde çalışmalarda bulundu.

Uzmanlar Belarus'tan yapılabilecek bir Rus saldırısının Avrupa'dan gelen silah ikmal hatlarını tehlikeye atabileceğini vurguluyor. Fakat Belarus'a gönderildiği sanılan Rus askerinin nisandaki ilk hücuma oranla çok düşük olduğu sanılıyor. Ukrayna güçleri bu sayının 15 bin civarında olduğunu ileri sürüyor.


16 Ocak'ta yeniden ortak bir tatbikata imza atacak Belarus ve Rusya ortak bir bölgesel Belarus-Rus askeri gücünün kurulması konusunda da askeri faaliyet yürütüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aralıkta Belarus lideri Alexander Lukaşenko'ya ziyarette bulundu. Her ne kadar Minsk Ukrayna savaşına girmeyeceğini duyursa da bu ziyaret Belarus ordusunun doğrudan katılımıyla Ukrayna'ya yapılacak bir saldırının habercisi olarak yorumlandı.

Uzmanlar, Belarus'un savaşa girmesi durumunda 100 ila 200 bin kadar asker desteğinde bulunabileceği fakat savaş ekipmanlarının eskiliğinden dolayı savaşın gidişatında önemli bir değişikliğe neden olmayacağı kanısında.

Polonya'dan Ukrayna'ya Leopard tank desteği

Öte yandan NATO müttefiki ülkelerin Ukrayna'ya askeri teçhizat desteği devam ediyor. Son olarak Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Varşova'nın uluslararası bir koalisyonun parçası olarak Ukrayna'ya Leopard tankları göndermeyi kararlaştırdığını açıkladı.

Ukrayna'nın batısındaki Lviv şehrini ziyareti sırasında konuşan Duda, 14 tanktan oluşacak bölüğün diğer ülkelerden gelecek tanklarla birlikte yakında Ukrayna'ya gideceğini umduğunu söyledi.

Duda ile birlikte konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de tek bir ülkenin Kiev'e yeterli sayıda tank sağlayamayacağı için ortak bir kararın gerekli olduğunu söyledi.
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