Rusya Ukrayna cephesi komutanını yine değiştirdi

Ancak Ukrayna ordusu Soledar'ın düştüğünü reddetti ve savunma hattının aşılmadığını açıkladı. Ukrayna'nın doğu bölüğü komutanı Serhiy Çerevatyi Ukrayna televizyonuna yaptığı açıklamada çatışmaların şiddetini İkinci Dünya Savaşı'na benzetti.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da sahadaki başarının askerlerin hayatına mal olduğunu doğruladı.

Hem Gerasimov hem Şoygu, Ukrayna'da savaş alanında atılan bir dizi geri adım nedeniyle Rusya'daki şahinlerin eleştirilerine hedef olmuştu.Şoygu açıklamasında Gerasimov'un Ukrayna'daki özel askeri operasyonda yer alan birleşik güçlerin komutanı olarak atandığını bildirdi.Rusya Ekim ayında Ukrayna'nın bir dizi karşı atakla savaşın seyrini değiştirmesinin ardından "Komutan Armageddon" lakaplı Sergey Surovikin'i Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatına liderlik etmesi için atamıştı.Savunma Bakanlığı Surovikin'in Gerasimov'un yardımcısı olarak görevine devam edeceğini belirtti.Açıklamada bu değişikliklerle Ukrayna'daki askeri operasyonların etkisinin arttırılmasının tasarlandığı belirtildi.Soledar, Moskova'nın Donbas'ın tamamını ele geçirme mücadelesinde önemli bir mihenk taşı konumunda.Paralı asker grubu Wagner dün başlayan saldırıya liderlik etti ve küçük tuz madeni kasabasında kontrolun ele geçirildiğini iddia etti ancak merkezde bazı yerlerde Ukrayna'nın direnişinin sürdüğünü belirtti.Rusya Savunma Bakanlığı ise hava birimlerinin Soledar'ı kuzey, doğu ve güneyden kopardığını bildirdi.Ukrayna'nın doğusundaki bir köy pazarına Rus füzesi isabet ettiği bildirildi.Kremlin de henüz Soledar'da zafer ilan etmedi ve ağır kayıplar verdiğini doğruladı.Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, sahadaki durum hakkında "Acele etmeyelim, resmi açıklamaları bekleyelim. Pozitif dinamikler sürüyor" diye konuştu.Reuters haber ajansı da Soledar'daki durumu bağımsız olarak doğrulayamadı. Ajansın muhabiri çok sayıda kasaba sakininin dondurucu soğukta yollara dökülerek kasabayı terk ettiğini bildirdi, kasabanın üstünden yükselen dumanların görüldüğünü ve topçu atışının durmadan sürdüğünü kaydetti.Rus komutanlar Soledar'ı, Ukrayna'nın doğudaki tedarik zincirlerinin merkezi konumundaki Bahmut kentine saldırmak için bir basamak olarak kullanmayı hedefliyor.Reuters'ın foto muhabiri Soledar ve Bahmut arasındaki yolda ambulansların yaralıları toplamak için beklediğini ve saha hastanelerinde kaosun hakim olduğunu kaydetti.Ukrayna'nın Soledar kasabasinda Ukrayna güçleri, art arda gelen Rus saldırılarıyla mücadele ediyor.Peskov, Putin'in savaş yerine diplomasiyi tercih ettiğini ancak ufukta Ukrayna ve Batı’yla barış görüşmelerinin olmadığını ekledi. Ukrayna ve Batılı ülkeler, Rusya'nın barış görüşmesi açıklamalarının propaganda olduğu görüşünde.RIA haber ajansı Wagner grubunun Soledar'ın tuz madenlerini ele geçirdiğini bildirdi. Grubun lideri ve Putin'in müttefiki Yevgeni Prigozhin, Telegram hesabından bir madenin içinde Wagner savaşçılarıyla fotoğraflarını paylaştı.Soledar, Rusya'nın 2022'nin ikinci yarısındaki geri adımlarının ardından Ağustos ayından bu yana elde ettiği en önemli kazanım olacak.