Samanyolu Haber /Gündem / Öldürülmeden önce 'Benim kalemimi kırmışlar, haber geldi' demiş! /02 Ocak 2023 14:25

Öldürülmeden önce 'Benim kalemimi kırmışlar, haber geldi' demiş!

Gazeteci Fatih Altaylı, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmeden birkaç gün önce İstanbul'da dostlarıyla buluştuğunu ve "Benim kalemimi kırmışlar. Haberi geldi. Her an bir şey yapabilirler" dediğini iddia etti.

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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in 30 Aralık'ta Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Ateş'in sokak ortasında öldürülmesine pek şaşıran olmadığını belirterek şunları yazdı:

"Hatta 'Kendisi de şaşırmamıştır' diyor Sinan Ateş’i tanıyanlar. 'F... iftirası ile lekelenmeye çalışıldığı günlerden bu yana kendisine yönelik bir hamle bekliyordu' diyorlar.

'KİMİN GÖREVLENDİRİLDİĞİNİ BİLE BİLİYORDU'
Birkaç gün önce geldiği İstanbul’da dostlarıyla buluşmuş. O buluşmada söylediği sözler ilginç. 'Benim kalemimi kırmışlar. Haberi geldi. Her an bir şey yapabilirler' demiş. Tanıyanlar 'Bu işle kimin görevlendirildiğini bile biliyordu ama umursamıyordu' diye anlatıyorlar."

NE OLMUŞTU?
Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Ateş, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. 
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