"Erdoğan seçim avantajı sağlamak için Meclis’i feshedip erken seçime gidebilir"

AKP’nin 2023 seçimleriyle ilgili planlarından birisi de seçimleri öne çekmek… Partinin önemli kurmaylarından, seçim tarihinin öne çekilebileceğine yönelik açıklamalar gelirken, siyasi kulislerden yansıyan haberlere göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçen hafta yaptığı görüşmede, seçimin yeni tarihiyle ilgili anlaşmaya vardıkları ileri sürülmüştü.







Ankara’nın deneyimli gazetecilerinden Murat Yetkin, Yetkinreport’ta kaleme aldığı “Erdoğan seçim avantajı sağlamak için Meclis’i feshedebilir” başlıklı yazısında, seçimlerin erkene çekilmesi için yapılması gereken ihtimaller üzerinde durdu.





“Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kendisine seçim avantajı sağlamak için Meclis’i feshedip ülkeyi 18 Haziran’dan erken seçime götürebilir” diyen Yetkin, sözlerine dayanak olarak AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın “İki türlü seçime gitme imkânı var. Birisi Meclis’in 360 milletvekiliyle karar almasıyla diğeri de Cumhurbaşkanının Meclis’i feshetmesiyle” sözlerini gösterdi.







Yetkin yazısında şunları kaydetti:







“Erdoğan’ın seçimi vaktinden erken yaptırması, öne alma kararını muhalefet izin vermedikçe Meclis’ten çıkartması çok zor; Meclis aritmetiğini bu bağlantıdan okuyabilirsiniz. Bu durumda Erdoğan, Dağ’ın da söylediği gibi Meclis’i feshedip ülkeyi 60 gün içinde seçime götürebilir.





Bu yalnızca Erdoğan’ın seçimi 18 Haziran’daki ilk turda kazanamayacağı endişesinin itirafı gibi olmakla kalmayacak. Aynı zamanda Cumhuriyetin 100’üncü yılında bir Cumhurbaşkanının kendisine seçim avantajı sağlamak için parlamentoyu feshetmesi anlamına da gelecek.”







“KİMSEYE SEÇİM GARANTİSİ GETİREMEYECEK”



AKP’nin seçim tarihiyle ilgili endişelerini de aktaran Yetkin, “Erdoğan seçimi 18 Haziran’dan erkene almak isterse bu ona da, kimseye de seçim garantisi getiremeyecek. Ancak seçimin zamanında yapılması Erdoğan’ın ilk turda seçilme şansını azaltacak. İkinci tura -yani 18 Haziran’da yapılması durumunda 2 Temmuz’a- kalması halindeyse, şansını daha da zorlamış olabilir” dedi.





“MUHALEFET KARŞI ÇIKARSA ERDOĞAN MECLİS’İ FESHEDİP SEÇİME GİTMEK İSTEYEBİLİR”



Gazeteci Yetkin, “Aslında Erdoğan için ideali seçenek, seçimi asgari ücret, emekli ve memur maaşları artışlarının hayat pahalılığı karşısında etkisi azalmadan, örneğin Mart ayında yapmak” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:





“Kararı tabii ki Erdoğan verecek. Ama bunun bir de takvimi var. Örneğin, Meclis’i 14 Mayıs’ta seçim için hareketlendirmek Mart ortasında konuyu TBMM’ye getirmek gerekiyor. Muhalefet karşı çıkarsa Erdoğan Meclis’i feshedip seçime gitmek isteyebilir. Ya da Meclis’i hiç devreye sokmadan da bu Anayasal yetkisini kullanabilir.





Bu süreçte hukuk devletini zedeleme tartışmaları göze alınarak muhalefeti zora sokacak, AK Parti’ye (ve MHP’ye) avantaj sağlayacak başka hamleler de gelebilir. Bunların başında AK Parti’nin seçimle kaybettiği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına yargı kararları sonrasında el koyma ihtimali geliyor. Daha önce CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu Cumhurbaşkanına hakaret gerekçesiyle verilen hapis ve siyaset yasağı cezası, geçtiğimiz ay İstanbul’un CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na YSK’ya hakaret gerekçesiyle verildi. İYİ Parti lideri Meral Akşener, bu “çökme” adımlarının diğer muhalif belediyelere de sıçrayabileceğini söylüyor.





Bu manzarada Erdoğan’ın kendisine seçim avantajı sağlamak niyetiyle Meclis’i feshetmesi çok da uzak ihtimal değil.”