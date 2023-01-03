Samanyolu Haber /Dünya / Ölen eski Papa'nın 'sansasyonel' kitabı satışa çıkıyor /03 Ocak 2023 08:47

Ölen eski Papa'nın 'sansasyonel' kitabı satışa çıkıyor

Eski Papa 16. Benedict’in ölümünün ardından, uzun süredir özel sekreterliğini yapan Başpiskopos Georg Gaenswein’ın kitabının bu ay yayınlanacağı açıklandı. Yayınevinden yapılan açıklamada kitabın, papalıktan istifasıyla tarihe geçen Benedict’in itibarını lekeleyen "bariz iftiralar", "karanlık manevralar", gizemler ve skandallar hakkında gerçeği anlatacağı belirtildi.

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Basın açıklamasına göre Başpiskopos Gaenswein'ın "Gerçeklerden Başka Bir Şey Yok: Papa 16. Benedict'in Yanındaki Hayatım" adlı kitabı bu ay Piemme yayınevi tarafından yayınlanacak.

66 yaşında Alman din adamı Gaenswein, İnanç Öğretileri Kurulu’nda henüz kardinalken ismi Joseph Ratzinger olan Benedict için çalıştı. Ardından 2003 yılında Ratziner’in özel sekreteri oldu.

Gaenswein, Ratzinger 2005 yılında papa seçildiğinde özel sekreterliğini yapmayı sürdürdü. Benedict'in papa olarak son günü olan 28 Şubat 2013'ün en unutulmaz görüntülerinden birinde Gaenswein, patronuna Vatikan'ın fresklerle süslü koridorlarında eşlik ederken ağlıyordu.

On yıl süren emekliliği boyunca Benedict’in çalışanı, sırdaşı ve koruyucusu olarak kalan Gaenswein, yakın zamana kadar Francis'in papalık evinin yöneticisi olarak da görev yaptı.

Benedict'in sağlığının kötüleştiği geçen Çarşamba günü, Papa’yı kutsal yağla fesheden ve Cumartesi günü Papa Francis'i arayarak Benedict'in öldüğünü bildiren de Gaenswein’dı.

Piemme yayınevinde göre Gaenswein'ın kitabı "yumuşak başlı bir adamın, başarılı bir bilgenin, bir kardinalin ve zamanımızın tarihini yazan bir papanın azametine kişisel bir tanıklığı" anlatıyor.

Kitabın aynı zamanda papalığın bazı "yanlış anlaşılan" yönlerine ve Vatikan'ın entrikalarına açıklık getirecek ilk ağızdan bir anlatım içerdiği de belirtiliyor.

Basın açıklamasında, "Papalık evinin şu anki başkanının, Alman Papa’nın (Benedict) öğretisine ve eylemlerine gölge düşürmeye çalışan bariz iftiralar ve karanlık manevralar hakkında kendi gerçeğini anlatmasının zamanı geldi" denildi.
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