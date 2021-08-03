Olimpiyat Oyunları’na damga vuran olay

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda erkekler yüksek atlamada altın madalyayı Katarlı Mutaz Essa Barshim ile İtalyan sporcu Gianmarco Tamberi paylaştı.



Yüksek atlama finalinde Katarlı Mutaz Essa Barshim, 2,37 metre atladı. İtalyan sporcu Gianmarco Tamberi de Barshim gibi ilk denemesinde 2,37 metre seviyesine ulaştı.



Jüri başkanı, uluslararası federasyon yönetmeliğinin 26.8.4 ve 26.9. maddeleri uyarınca iki atlete baraj atlayışı müsabakasını teklif etti veya kabul etmeleri şartıyla birinciliği paylaşmalarını önerdi. Ancak İtalyan atlet Tamberi’nin hafif sakatlandığını öğrenen Katarlı atlet jüri başkanına birinciliği paylaşmayı kabul ettiğini söyledi.



İki farklı ülke için yarışsalar da 11 yıldır arkadaş olan Katarlı Barshim ile İtalyan Tamberi tereddüt etmeden altın madalya sevincini paylaşmayı kabul etmesinin ardından İtalyan atlet sevincinden ne yapacağını şaşırdı. Katarlı Barshim’e sarılan İtalyan Tamberi sportmenlik örneği sergileyen Barshim’e teşekkür etti.