Ömer amca: Enkazın altında yedi gün idrar içerek hayatta kaldım!

Kimsenin bulunmadığı zannedilen binaya, depremden sonra "tamamen çökerek yıkılma tehlikesi bulunduğu" gerekçesiyle günlerdir müdahale edilmediği belirtildi.T24'ten Şirin Payzın'ın verdiğigöre, pazar akşamı saat 22:00 sıralarında, başka bir binanın enkazında yapılan çalışmada yakınlarını bekleyen, eşi Türk olan Ukraynalı İrina adlı kadın, enkazın yanından geçerken hafif bir "tık tık" sesi duyduğunu söyledi. Duyduğu sesi, o sırada tesadüfen güvenlik nedeniyle devriye gezen iki askere haber verdi.Bu bilgi üzerine, askerlerden biri binanın bahçesine girip dinleme yaptı. Ses gelince, hızla yine yakında bulunan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi UMKE'nin Kastamonu timine haber verildi. Eş zamanlı olarak yine tesadüfen bölgeden geçmekte olan ambulans durdurularak enkazın yakınında bekletildi.Daha sonra yaklaşık bir saat süren çalışmayla, 77 yaşında ve sağlıklı olduğu bildirilen ve soyadı öğrenilemeyen Ömer Bey kurtarıldı.Bir yandan video kaydı yaparken, Ömer Bey’in nasıl hayatta kaldığını sorduğum kurtarma ekibi görevlisi, şu bilgiyi verdi:"Ömer Amca'ya sorduk, yedi günde ne içtin, ne yaptın diye sorduk. Yedi gün boyunca idrar içtim, dedi. Çek-yatın örtüsünü kesmiş, ayaklarına çorap yapmış. Sağlık durumu gayet güzel, sağlıklı..."Enkazda başka kimse olup olmadığını sorunca, maalesef bu kez iyi haber alamadım. Aynı kurtarma görevlisi, "Ömer Amca'nın eşi var, o vefat etmiş, şimdi müdahale edip onu alacağız" dedi.