Samanyolu Haber /Gündem / Omicron'un yeni belirtisi açıklandı: Bu belirti sizde de varsa dikkat! /26 Aralık 2021 13:39

Omicron'un yeni belirtisi açıklandı: Bu belirti sizde de varsa dikkat!

İngiltere'de yapılan bir araştırma, Omicron'un; öksürük, boğaz ağrısı ve ateş gibi bilinen semptomlarının arasına yenisini ekledi.

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İngiltere’da yapılan yeni bir çalışma, Omicron varyantının soğuk algınlığı semptomlarına sahip olduğunu ve parainfluenza virüsüne benzediğini gösterdi. Bununla birlikte, şimdiye kadar Omicron’un, koronavirüsün önceki versiyonlarına kıyasla az şiddetli semptomlara neden olduğu düşünüldü. Ancak, çalışma, Omicron varyantının neden olduğu yeni bir Covid-19 semptomu ortaya çıkardı: şiddetli gece terlemeleri...

Omicron varyantı, dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken, İngiltere’deki bilim insanları, semptomların soğuk algınlığı semptomları ile eşleştiğini açıkladı. Ayrıca İngiliz hükümetini Covid-19 hastalığına ilişkin halk sağlığı politikası kapsamında daha fazla sayıda semptom eklemeye çağırdılar.

EN YAYGIN SEMPTOMLAR

NTV'nin haberine göre diğer taraftan, bildirilen en yaygın semptomlar arasında gece terlemelerinin yanı sıra burun akıntısı, baş ağrısı, yorgunluk, hapşırma ve boğaz ağrısı da bildirildi. IncellDx adlı bilim şirketinin yaptığı çalışma kapsamında, semptom bildirim uygulaması ZOE kullanılarak,  Londra'daki teyit edilmiş Omicron vakaları analiz edildi. Ayrıca, kullanıcıların sadece yarısı klasik üç semptom (ateş, öksürük veya koku veya tat kaybı) bildirdi.

YORGUNLUK ETKİLİ

Araştırmaya öncülük eden Dr Bruce Patterson, önceki varyantlara kıyasla Omicron’da çok fazla tat ve koku kaybı görülmediğini belirterek, diğer Covid-19 varyantlarında olduğu gibi, Omicron'dan etkilenen hastalarda da yorgunluğun mevcut olduğunu ekledi.

Öte yandan, Dr. Patterson, Omicron'un parainfluenza adı verilen bir soğuk algınlığı virüsüne benzediğini söyledi.

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