Türkiye’den Almanya’ya öğrenci göçü hızla artıyor

Alman Akademik Değişim Servisi’nin (DAAD) verileri, Almanya’daki Türkiyeli öğrenci sayısındaki yükselişi ortaya koydu. Almanya’daki üniversitelere kayıt yaptıran Türkiyeli öğrencilerin sayısı 2016-17 kış döneminde bir önceki yıla kıyasla sadece yüzde 0,3 artarken, 2107-18 kış döneminde yüzde 9,8, 2018-2019 döneminde yüzde 11, 2019-20 döneminde ise yüzde 11,8 arttı.







TÜRKİYE ALTINCI SIRADA





DAAD’nin anketine, Almanya’daki yabancı üniversite öğrencilerinin yüzde 65’inin eğitim gördüğü 158 üniversite ve yüksekokul katıldı. DAAD, söz konusu istatistiklere Almanya’da doğup büyüyen ve liseyi Almanya’da tamamlayan Türkiye kökenli öğrencilerin dahil edilmediğine, verilerin yalnızca Türkiye’den başvuruları kapsadığına dikkat çekti.





Türkiye Almanya’ya üniversite öğrencisi gönderen ülkeler arasında Çin, Hindistan, Suriye, Avusturya ve Rusya’nın ardından altıncı sırada yer alıyor.





ANKET SONUÇLARI: TÜRKİYELİ GENÇLER YURT DIŞINA GİTMEK İSTİYOR





Türkiye’de yapılan kamuoyu araştırmaları 18-24 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 70’inden fazlasının çalışmak veya okumak için yurt dışına gitmek istediğini ortaya koyuyor.





Yeditepe Üniversitesi’nin 2020 yılında MAK Danışmanlık işbirliği ile gerçekleştirdiği “Gençlik Araştırması”nın sonuçlarına göre, 18-29 yaş grubundaki gençlerin yüzde 76’sı “daha iyi bir gelecek için” yurt dışında yaşamak istiyor. Her iki gençten biri mutlu olmadığını ifade ederken, yüzde 77’si torpilin yetenekten daha etkili olduğuna inanıyor.





Metropoll araştırma şirketinin 2021’nin Şubat ayında sonuçlarını kamuoyuna açıkladığı araştırma da benzer bir sonuç ortaya koyuyor. Araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye’de 18-24 yaş aralığındaki eğitim çağındaki kişilerin yüzde 70’i yurt dışında yaşamak ve okumak istiyor