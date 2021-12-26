Karaman’dan Dövize Endeksli Mevduat fetvası: Devlet öderse faiz değil hibedir

İlahiyatçı ve Yeni Şafak yazarı Prof. Dr. Hayrettin Karaman Dövize Endeksli Mevduat (DEM) hakkındaki tartışmalara ilişkin olarak, “Örtülü faiz değil hibedir, helaldir” yorumunu yaptı. Karaman, “Bazı hocalar, devletin ödemesinin faiz olduğu kanaatindeler. Ben bu kanaatte değilim, ‘Devletin ödemesi hibedir’ diyorum.” ifadelerini kullandı.







CHP’li Mehmet Bekaroğlu’nun, “Beklenen oldu. İktidar fetvacısı Hayrettin Karaman’ın Dövize Endeksli TL Mevduatı fetvası geldi: ‘Örtülü faiz’ değil ‘hibe’” sözleriyle eleştirdiği fetva yazısında Karaman şöyle dedi:





“İçeriden ve dışarıdan Erdoğan’ı düşürmeyi dava edinmiş olanların oyunları yüzünden altın ve döviz fiyatları çok hızlı bir şekilde yükselmeye başlayınca o çevreler ellerini ovuşturmaya; bir kısmı iktidar, bir kısmı intikam bir kısmı da sömürü hesapları yapmaya koyuldular. Alınan zamanında ve yerinde tedbir ile fiyatlar normalleşme yoluna girdi. Bu defa da devletin ödemesinin faiz olup olmadığı tartışması ortaya çıktı. Bazı hocalar, devletin ödemesinin faiz olduğu kanaatindeler. Ben bu kanaatte değilim, “devletin ödemesi hibedir” diyorum.”





Karaman, Orhan Çeker, Faruk Beşer, Mehmet Odabaşı ve Ahmet Yaman gibi isimlerin de kendisiyle aynı fikirde olduğunu savundu.







‘DEVLET HAZİNE’DEN FON TRANSFERİ YAPABİLİR’





Katılım bankalarında açılacak kur korumalı mudarebe esaslı katılma hesaplarına ilgili vade sonunda tahakkuk edecek kâr payı ile USD döviz kuru arasında döviz lehine bir fark meydana gelirse bu farkın devlet tarafından ödenmesi, İslâm hukukunun klasik faiz teorisine göre “faiz” olarak nitelendirilemez. Zira bu fazlalık mevduat hesabının tarafları dışında üçüncü bir kişi tarafından belirli bir amaçla verilmekte olup, ortaklığın baştan kâr garantisi taşıması anlamına gelmez. Bu amaç da ülke ekonomisinin menfaatleri doğrultusunda, “birikimlerini Türk lirası (TL) olarak katılma hesaplarında değerlendiren vatandaşların kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmamasını” sağlamaktır. Devlet, gördüğü kamu menfaati ekseninde belirli alanlara teşvik verebileceği gibi belirli niteliği taşıyan kişilere Hazine’den fon transferi de yapabilir.