Samanyolu Haber /Dünya / OPEC'ten petrol üretimi konusunda yeni açıklama /13 Nisan 2021 22:52

OPEC'ten petrol üretimi konusunda yeni açıklama

Küresel petrol talebinin geçen yıla oranla artış göstererek günlük bazda yaklaşık 6 milyon varil arttığı belirtildi.

SHABER3.COM

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), küresel petrol talebinin bu yıl, geçen yıla göre günlük bazda yaklaşık 6 milyon varil artışla 96 milyon 500 bin varil olacağını açıkladı.

OPEC'in mart ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, talepteki artış tahmini güçlü ekonomik toparlanma beklentilerinden kaynaklanıyor.

Yılın ikinci yarısında petrol talebini olumlu yönde etkilemesi öngörülen ekonomik toparlanmanın ise yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik aşılama çalışmalarının yaygınlaşmasının yanı sıra ekonomik destek paketleri ve salgına yönelik tedbirlerin hafifletilmesiyle desteklenmesi bekleniyor.

Bu kapsamda, OPEC ham petrolüne talebin, bu yıl geçen yıla göre günlük 4 milyon 900 bin varil artarak yaklaşık 27 milyon 400 bin seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Küresel petrol talebinin ise bu dönemde günlük bazda yaklaşık 6 milyon varil (yüzde 6,58) artarak yaklaşık 96 milyon 500 bin varile ulaşacağı tahmin ediliyor.

OPEC'in petrol üretimi martta arttı

Rapora göre, küresel petrol arzı geçen ay bir önceki aya kıyasla günlük 1 milyon 220 bin varil artarak yaklaşık 93 milyon 230 bin varil oldu.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi de söz konusu dönemde, günlük 200 bin varil artarak yaklaşık 25 milyon 40 bin varil seviyesinde gerçekleşti. Bu artışla, OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı martta yüzde 26,9 oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber OPEC'ten petrol üretimi konusunda yeni açıklama Sonraki Haber >>

Canlı yayında Acun'a "açım" şoku

Canlı yayında Acun'a

AKP'nin Savcısına bak !

AKP'nin Savcısına bak !

Eski AKP'li meclis üyesi isyan etti

Eski AKP'li meclis üyesi isyan etti

Paris'ten Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek

Paris'ten Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek

Bilim Kurulu'na mesaj: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız

Bilim Kurulu'na mesaj: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız

Eski AKP’li isyan etti

Eski AKP’li isyan etti

Motokros Şampiyonası'nda talihsiz kaza

Motokros Şampiyonası'nda talihsiz kaza

Bir anda sulara gömüldü

Bir anda sulara gömüldü

AKP'nin "128 milyar dolar nerede?" rahatsızlığı

AKP'nin

Feyzioğlu'nun Erdoğan hayranlığı sınırlarını aşıyor

Feyzioğlu'nun Erdoğan hayranlığı sınırlarını aşıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:07:22