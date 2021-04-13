Samanyolu Haber /Dünya / İran ile Katar arasında üst düzey görüşme /13 Nisan 2021 22:57

İran ile Katar arasında üst düzey görüşme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Thani arasında bir görüşme yapıldığı ve görüşmede bölgedeki gelişmelerin de ele alındığı belirtildi.

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Thani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail rejiminin bölgede tehdit oluşturduğunu ifade etti. Öte yandan Ruhani, nükleere ilişkin "Nükleer anlaşma için tek yol ABD’nin tüm yaptırımları kaldırması ve anlaşmaya geri dönmesidir. " şeklinde konuştu. 

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Thani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Katar Emiri Al-Thani’nin Ramazan ayını tebrik eden Ruhani, Katar ile ilişkilerini geliştirmek istediklerini belirtti. Görüşme sırasında İsrail rejiminin bölge için tehdit oluşturduğunu belirten Ruhani, “Bölgede güvenlik ve istilaları sağlamanın tek yolu ortak çıkarları gözeterek barışçıl politikalar izlemek ve diplomasi kanallarını her zaman açık tutmaktır. Askeri yöntemler bölge için çözüm değil” ifadelerini kullandı.

Nükleer açıklaması 

Ayrıca Avusturya'nın Viyana kentinde gerçekleşen nükleer anlaşmaya geri dönüş görüşmelerine de değinen Ruhani, “Nükleer anlaşma için tek yol ABD’nin tüm yaptırımları kaldırması ve anlaşmaya geri dönmesidir. Eğer ABD, bu adımı atarsa İran’da anlaşmadaki taahhütlerini uygulamaya başlayacaktır” dedi.

Emir Al-Thani ise Viyana’da başlayan görüşmeleri olumlu karşıladıklarını ve kısa zamanda tarafların anlaşmaya geri dönmesini umut ettiklerini kaydetti.
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