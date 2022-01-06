Oppo'da yüzlerce kişinin işten atıldığı belirtildi

İstanbul Tuzla'da bulunan, yeni nesil telefon üretiminin yapıldığı Oppo'da yüzlerce işçi işten çıkarıldı.Edindiğimiz bilgilere göre Oppo'da çalışan 600 işçi hammadde teminatı ve stokların dolması gerekçe gösterilerek 8 günlük izne çıkarıldı. İşçiler 8 günün ardından telefonla aranarak, dolar krizi ve hammadde teminatı sorunu gerekçeleriyle işten çıkarıldı. Bir süre önce Türk Metal'e üye olarak sendikalaşma çalışması yürüttüklerini dile getiren işçiler, atılanların sendikalı olduğuna dikkat çekti.Oppo işçileri, "Telefonla arayıp, işimize son verdiler. Fabrikaya girip eşyalarımızı almamıza bile izin vermediler" dedi.İşçiler işten atıldıktan sonra, bir iş ilanı sitesinde Oppo'nun işçi alımı ilanı dikkat çekerken, işçiler bunun sebebini sorduğunda ise ilanın kaldırıldığı görüldü.Türk Metal'den ise konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.