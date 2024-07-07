Samanyolu Haber /Gündem / Ordu'da sel: 1 kişi hayatını kaybetti /07 Temmuz 2024 19:12

Ordu'da sel: 1 kişi hayatını kaybetti

Ordu'da etkili olan sağanak yağış sonrası Çaybaşı ilçesinde yaşlı bir kadın sele kapılarak hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Ordu genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Çaybaşı ve İkizce ilçesinde sel taşkınlarına neden oldu.

Yağışlar nedeniyle her iki ilçede kimi zaman dere suları köprü seviyesine ulaştı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Çaybaşı ilçesinde ise sağanak yağışların sele dönüşmesi sonrası Çay Mahallesi'nde 83 yaşındaki Hatice Kocakoç isimli yaşlı kadın menfezden geçerken ayağı kayıp suya düştüğü öğrenildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri, olayın ardından hızlı bir şekilde bölgeye intikal etti.

Ekipler, Çayır Mahallesi'nde suya düşen Kocakoç'un cansız bedenini selin sürüklediği alandan 1 kilometre uzaklıkta bulundu.

YETKİLİLERDEN 'DİKKAT' ÇAĞRISI
Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri, bölgede olabilecek başka can kayıplarının önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yurttaşların güvenliği için alınan önlemler artırılırken, yağışların devam etmesi durumunda yetkililerin dikkatli olunması çağrısı devam ediyor.

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