Ortadoğu'da tansiyon yükselirken Blinken Türkiye'ye geliyor

Geçtiğimiz haftalarda Erdoğan'ın ocak ayı içinde ABD'yi seyahat edebileceği yönünde Ankara'da çeşitli çevrelerde bazı görüş ve niyetler dillendirilmiş, ancak Amerikalı yetkililer böyle bir seyahat ihtimalini doğrulamamıştı. Son olarak bu konudaki soruyu yanıtlayan Fidan, "Cumhurbaşkanımızın şu anda planlanan bir seyahati yok. Yani üzerinde konuştuğumuz seyahat yok şu anda" yanıtını vermişti.







Erdoğan ile Biden'ın 15 Aralık'ta yaptıkları telefon görüşmesinde İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması ve ABD'nin Türkiye'ye 40 yeni F-16 savaş uçağı satması konuları birlikte ele alınırken, Biden F-16 satışına yönetim olarak tam destek verdiklerini ve İsveç konusunda adım atılması durumunda bu yönde harekete geçileceğini Erdoğan'a iletmişti.



