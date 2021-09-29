Osman Gökçek, işadamı Akın İpek’in küçük kızına ve eşine saldırmış













“Beyaz TV Gökçek ailesine aittir… Tıpkı Söğüt inşaatın yüzde 50 sinin Gökçek ailesine ait olduğu gibi. Şirketlerin hisse senetleri hamilinedir. Bunlar, misafirliğe geldiği evi soyan insanlar. Tosun Osman Göçek, kadınlara ve çocuklara saldıracak kalitede biri… Bu şahısın, TED Ankara kolejinden den sapıklığı sebebi ile atıldığını söylemek de şart oldu… Yaşlılara, kadınlara musallat olan Gökçek ailesi, bekleyin…”





OSMAN GÖKÇEK KADIN MAKYAJ REYONUNDA NE YAPIYORDU?





Öte yandan, Osman Gökçek'in, sadece kadın makyaj ürünlerinin satıldığı bir reyonda neden uzun süre 'oturmayı' seçtiği ise anlaşılamadı.



Beyaz TV’nin sahibi olan Osman Gökçek’in, ‘saldırı’ diye fragmanını yayınladığı görüntülerde asıl saldırganın kendisi olduğu görülüyor. bu akşam yayınlayacağını duyurdu. Genç kızı hakaretler yağdıran Gökçek bununla da yetinmeyerek bir de izinsiz şekilde görüntü çekmiş.Görüntüler üzerine işadamı Akın İpek de paylaşımlarda bulundu:“İki yıl önce, 12 Haziran 2019’da Londra’da; Harrods mağazası, kadın makyaj reyonunda oturan Melih Göçek’in, oğlu Osman Gökçek, eşim ve kızımla karşılaşmış. Aileme yaptığı terbiyesizliği görüyorsunuz… Bunun programını da yapacakmış… Beyaz TV Gökçek ailesine aittir… Tıpkı Söğüt İnşaat’ın yüzde 50’sinin Gökçek ailesine ait olduğu gibi. Şirketlerin hisse senetleri hamilinedir. Bunlar, misafirliğe geldiği evi soyan insanlar.”