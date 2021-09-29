Samanyolu Haber /Gündem / Osman Gökçek, işadamı Akın İpek’in küçük kızına ve eşine saldırmış /29 Eylül 2021 11:58

Osman Gökçek, işadamı Akın İpek’in küçük kızına ve eşine saldırmış

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek, işadamı Akın İpek’in eşi ve kızına yönelik saldırısını kendi televizyon kanalında yayınlayacağını duyurdu.

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Beyaz TV’nin sahibi olan Osman Gökçek’in, ‘saldırı’ diye fragmanını yayınladığı görüntülerde asıl saldırganın kendisi olduğu görülüyor. bu akşam yayınlayacağını duyurdu. Genç kızı hakaretler yağdıran Gökçek bununla da yetinmeyerek bir de izinsiz şekilde görüntü çekmiş.



AKIN İPEK: BUNLAR MİSAFİRLİĞE GELDİĞİ EVİ SOYAN İNSANLAR

Görüntüler üzerine işadamı Akın İpek de paylaşımlarda bulundu:

“İki yıl önce, 12 Haziran 2019’da Londra’da; Harrods mağazası, kadın makyaj reyonunda oturan Melih Göçek’in, oğlu Osman Gökçek, eşim ve kızımla karşılaşmış. Aileme yaptığı terbiyesizliği görüyorsunuz… Bunun programını da yapacakmış… Beyaz TV Gökçek ailesine aittir… Tıpkı Söğüt İnşaat’ın yüzde 50’sinin Gökçek ailesine ait olduğu gibi. Şirketlerin hisse senetleri hamilinedir. Bunlar, misafirliğe geldiği evi soyan insanlar.”

OSMAN GÖKÇEK, TED KOLEJİ’NDEN SAPIKLIĞI NEDENİYLE ATILDI

“Beyaz TV Gökçek ailesine aittir… Tıpkı Söğüt inşaatın yüzde 50 sinin Gökçek ailesine ait olduğu gibi. Şirketlerin hisse senetleri hamilinedir. Bunlar, misafirliğe geldiği evi soyan insanlar. Tosun Osman Göçek, kadınlara ve çocuklara saldıracak kalitede biri… Bu şahısın, TED Ankara kolejinden den sapıklığı sebebi ile atıldığını söylemek de şart oldu… Yaşlılara, kadınlara musallat olan Gökçek ailesi, bekleyin…”

OSMAN GÖKÇEK KADIN MAKYAJ REYONUNDA NE YAPIYORDU?

Öte yandan, Osman Gökçek'in, sadece kadın makyaj ürünlerinin satıldığı bir reyonda neden uzun süre 'oturmayı' seçtiği ise anlaşılamadı.
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