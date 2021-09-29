Tutsak gazeteci Mustafa Ünal’a ’Özgürlük’ çağrısı

9 köşe yazısı ve Twitter’dan paylaştığı bir ayet nedeniyle 5 yıl 2 aydır Silivri Cezaevi’nde tutsak bulunan Mustafa Ünal’ı gündeme getirecek olan Jailed Journos, Twitter hesabından yapılan duyuruda, ‘‘5 yıl 2 aydır cezaevinde olan gazeteci Mustafa Ünal’ın tekrar özgürlüğüne kavuşması için yapacağımız kampanyaya herkesi desteğe davet ediyoruz. Özellikle Ankara’da kendisini iyi tanıyan meslektaşları: @Deniz_Zeyrek @abdulkdir_selvi @mkartoglu @mustafabalbay @acetmehmettw Mustafa Ünal’ın oğlunun kirvesi @cbabdullahgul Bir çok defa uçağına davet eden ve kendisini çok iyi tanıyan @RTErdogan Siyasetçilerden @bulent_arinc @abdulhamitgul ‘ün kampanyamıza destek olmasını bekliyoruz.
Yıllardır Ankara’da gazetecilik yapan Mustafa Ünal’ın “örgüt üyesi” olmadığını, 10 yıl 6 ay hapis cezasını hak edecek hiçbir şey yapmadığını en iyi kendileri biliyor olmalılar. Desteklerini/desteklerinizi bekliyoruz.’’ İfadelerini kullanıldı.