Tutsak gazeteci Mustafa Ünal’a ’Özgürlük’ çağrısı

Yıllardır Ankara’da gazetecilik yapan Mustafa Ünal’ın “örgüt üyesi” olmadığını, 10 yıl 6 ay hapis cezasını hak edecek hiçbir şey yapmadığını en iyi kendileri biliyor olmalılar. Desteklerini/desteklerinizi bekliyoruz.’’ İfadelerini kullanıldı.









Cezaevinde tutsak olan gazeteciler hakkında bilgi vermek amacıyla kurulan www.jailedjournos.com Eylül ayında kapatılan Zaman Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Ünal’ı gündeme getirecek. Daha önce Sedat Laçiner, Alaaddin Kaya, Mehmet Baransu, Gültekin Avcı için özgürlük kampanyası düzenleyen Jailed Journos yarın (28 Eylül) Mustafa Ünal için ‘Özgürlük’ kampanyası başlatacak.9 köşe yazısı ve Twitter’dan paylaştığı bir ayet nedeniyle 5 yıl 2 aydır Silivri Cezaevi’nde tutsak bulunan Mustafa Ünal’ı gündeme getirecek olan Jailed Journos, Twitter hesabından yapılan duyuruda, ‘‘5 yıl 2 aydır cezaevinde olan gazeteci Mustafa Ünal’ın tekrar özgürlüğüne kavuşması için yapacağımız kampanyaya herkesi desteğe davet ediyoruz. Özellikle Ankara’da kendisini iyi tanıyan meslektaşları: @Deniz_Zeyrek @abdulkdir_selvi @mkartoglu @mustafabalbay @acetmehmettw Mustafa Ünal’ın oğlunun kirvesi @cbabdullahgul Bir çok defa uçağına davet eden ve kendisini çok iyi tanıyan @RTErdogan Siyasetçilerden @bulent_arinc @abdulhamitgul ‘ün kampanyamıza destek olmasını bekliyoruz.