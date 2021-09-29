Melek Çetinkaya: Polis provokatörlük yapıyor, Allah gelsin hakkınızdan!

Ankara Yüksel Caddesi’nde “İşimizi geri istiyoruz” eylemi ile tanınan Nazan Bozkurt ile Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya seslerini duyurabilmek için İnsan Hakları Anıtı’nda eylem yaptı. Vatandaşlara yaşadıkları mağduriyetleri ve zulmü anlatan Nazan Bozkurt ve Melek Çetinkaya’yı polis tartaklayarak anıtın önünden uzaklaştırdı.



POLİS LAF ATARAK, HALKI KIŞKIRTMAYA ÇALIŞTI



İki kadının eylemi için emniyet İnsan Hakları Anıtı’nın önüne onlarca polis görevlendirirken polislerden bazıları hem vatandaşları galeyana getirmek hem de Melek Çetinkaya’yı kışkırtmak için askeri öğrencilerin terörist ve 15 Temmuz’da ölenlerin sorumlusu olduğu söyleyerek provokatörlüğe soyundu.



Bunun üzerine polislerin yanına giden Melek Çetinkaya, ‘’Çocuklar darbe yapamaz, müebbet alamaz demiyorsun da şehitleri gazileri kim öldürdü diye mi soruyorsun? Devletin memuru yalan söylemez, devletin memuru çocuklara iftira atamaz. Hem çocukları darbe yaptıkları iftirasıyla müebbet yatırıyorsunuz, hem de annesini konuşturmuyorsunuz ya Allah gelsin hakkınızdan’’ diye tepki gösterdi.



Nazan Bozkurt ise ‘‘15 Temmuz’da yaptıklarınızı biz gayet iyi biliyoruz! Geçin bu işleri. Köprüde öldürülenleri keskin nişancılar vurdu. Yediğiniz tüm haltı biliyoruz, Süleyman Soylu da biliyoruz. Adil ve bağımsız mahkemelerde yargılanacaksınız, hepiniz yargılanacaksınız. O zaman böyle konuşacak mısınız? İşlediğiniz tüm suçların hesabını vereceksiniz.’’ dedi.