Samanyolu Haber /Gündem / Osman Kavala yine tahliye edilmedi /08 Ekim 2019 19:20

Osman Kavala yine tahliye edilmedi

707 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala ve 15 kişinin yargılandığı davaya devam edildi

SHABER3.COM

Gezi Parkı eylemlerini organize ettiği iddiasıyla 707 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala ve 15 kişinin yargılandığı davanın 3. duruşması bugün Silivri’de İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Sanıklar, “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle toplamda 606 yıldan 2 bin 970 yıla kadar hapis cezası ile yargılanıyor. Mahkemenin kararını duyuran CHP millletvekili Ali Şeker, Osman Kavala’nın tutukluluğunun devamına karar verildiğini açıkladı.

Davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala’nın duruşması sırasında 50’den fazla jandarmanın sanık sıralarına dizilmiş olarak beklediği belirtildi. Mahkeme başkanı duruşmada Gezi Parkı Davası’nı çizgileriyle yansıtan Tarık Tolunay ve Murat Başol‘u mahkeme salonundan çıkartarak çizim yapılmasını yasakladığını söyledi.
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