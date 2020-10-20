Samanyolu Haber /Gündem / Otoyol köprü ve hastane için harcanan paraları halk bilemeyecek /20 Ekim 2020 11:24

Otoyol köprü ve hastane için harcanan paraları halk bilemeyecek

Son zamanlarda kamuoyunun tepkisini çeken yolcu garantili otoyol ve köprülere yapılan ödemeler, artık öğrenilemeyecek. AKP’nin teklif ettiği ve Meclis’ten geçerek yasalaşan düzenleme ile büyük projelere ne kadar harcama yaptığı bundan böyle gizlenecek.

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Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçerek yasalaşan torba kanun teklifiyle bütçede fonksiyonel sınıflandırma tablosu kaldırıldı. İktidarın otoyol, köprü ve hastane gibi büyük projelere ne kadar harcama yaptığı bundan böyle öğrenilemeyecek.

MÜTEAHHİTLERE YAPILAN ÖDEMELER GİZLENECEK
Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşan karara göre, bakanlıkların bir sonraki yıl ödeneğini nerelere harcanacağının gizli kalmasına neden olacak. TBMM’ye yalnızca toplam bütçe rakamları gelecek ve oylanacak. İktidarın köprü, şehir hastanesi, yol, hizmet binası gibi yerler için müteahhitlere yaptığı ödemeler ise teklifin yasalaşması durumunda bir daha öğrenilemeyecek.
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