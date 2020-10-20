Yunanistan’dan AB’ye mektup: ‘Türkiye ile Gümrük Birliği anlaşması tamamen askıya alınsın’

Doğu Akdeniz krizi nedeniyle Türkiye’ye yönelik AB yaptırımları gündemdeyken, Yunanistan Ankara ile AB arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının tamamen askıya alınmasını istedi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, AB’nin Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Oliver Varhelyi'ye yazdığı mektupta, AB-Türkiye arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasını tamamen askıya alınması talebinin değerlendirilmesini istedi.
Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin öngörülemeyen tarife, yasal ve eşdeğer tedbirler alarak Gümrük Birliği’ni tek taraflı olarak ihlal etmeye devam ettiğine dikkat çekti.
Bakan Dendias, Avrupa Komisyonu'na bir çağrı yaparak gerekli tedbirlerin alınmasının derhal değerlendirilmesini talep etti.
Bakan Dendias bugün deniz sınırı ve münhasır ekonomik bölge anlaşması için Arnavutluk’a gitti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Arnavutluk’a Lahey Adalet Divanı’na gitme teklifi sunacak.
Öte yandan Yunan Dışişleri Bakanlığı’nın sayfasından bakan Dendias’ın ABD’nin Yunanistan Büyükelçisi Pyatt ve ABD’nin Libya Büyükelçisi Richard Norland ile telekonferans yaptığına dair paylaşılan fotoğraf dikkat çekti.